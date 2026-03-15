आमिर खान ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, लंबे ब्रेक के बाद अब एक्टिंग में करेंगे वापसी, बोले- '6 महीने से स्क्रिप्ट....'

Aamir Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने फैंस को एक खास मैसेज देते नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने फैंस को एक गुड न्यूज भी दी है. आमिर ने बताया कि अब वह अपने एक्टिंग करियर पर ज्यादा फोकस करेंगे.

वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल

बीते कुछ समय से आमिर बतौर एक्टर किसी फिल्म में नजर नहीं आ रहे थे. वह एक्टिंग की दुनिया से लगभग दूरी बना चुके थे और अपना ज्यादा ध्यान प्रोडक्शन पर लगा रहे थे. लेकिन अब उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है कि एक्टर जल्द ही दोबारा पर्दे पर एक्टिंग करते नजर आएंगे. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस के साथ शेयर किया था.

अब एक्टिंग पर फोकस करेंगे आमिर खान

इस वीडियो में आमिर खान बताते हैं कि पिछले काफी समय से वह लगातार नई फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ और सुन रहे हैं. आखिरकार उन्होंने कुछ फिल्में पसंद कर ली हैं और उन्हें फाइनल भी कर लिया है. उन्होंने साफ किया कि अब वह प्रोडक्शन के बजाय एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे. वीडियो में आमिर ने अपने फैंस का आभार भी जताया और कहा कि उन्हें हमेशा से दर्शकों का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिला है, जो उनके लिए बेहद खास है. उन्होंने आगे बताया कि पिछले छह महीनों से वह सिर्फ स्क्रिप्ट सुन रहे थे ताकि तय कर सकें कि किस फिल्म को हां कहना है और किसे नहीं. अब वह जल्द ही फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आएंगे.

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प्रोडक्शन में आ रही दो फिल्में

बता दें कि आमिर खान ने इस वीडियो में अपने प्रोडक्शन को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि अब वह अपने प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी अपर्णा पुरोहित को सौंप रहे हैं, जिसे पहले वह खुद संभाल रहे थे. आमिर अब एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन की बागडोर अपर्णा पुरोहित को दे दी है. उनके प्रोडक्शन में दो फिल्में आने वाली हैं. पहली फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दूसरी फिल्म 'लाहौर 1947' अगस्त में रिलीज होने वाली है.