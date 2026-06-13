मायानगरी में जब भी कोई यंग आर्टिस्ट कदम रखता है तो वो भगवान ये एक ही कामना करता है कि उसे जल्द ही सफलता हासिल हो जाए. लेकिन ये इतना आसान नहीं. जस्ट इमेजिन, मुंबई के सड़कों पर एक ऑटो-रिक्शा रुकता है और एक यंग लड़का उनके पास बड़ी उम्मीदों से कहता है कि भैया, क्या आपके ऑटो -रिक्शा के पीछे मैं अपनी फिल्म का पोस्टर चिपका सकता हूं?. लड़के को देखते ही ड्राइवर सवाल करता है कि 'कौन सी फिल्म है?. लड़का धीमी आवाज में मुस्कुराता हुआ कहता है कि 'कयामत से कयामत तक' है. वहीं रिक्शा वाला दूसरा सवाल करते हुए कहता है कि 'हीरो कौन सा है?'. वो कहता है कि आमिर खान. अगला सवाल आता है कि 'आमिर खान कौन है?'. सड़का कहता है कि 'मैं ही हूं.' लेकिन क्या आज के दौर में कोई भी हीरो सड़कों पर जाकर ऐसा करेगा? नहीं, आज के दौर में स्टार्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं.