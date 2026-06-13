Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /61 साल का वो एक्टर... जो खुद ही ऑटो-रिक्शा पर चिपका रहा अपनी फिल्म का पोस्टर, 38 साल पुराना वीडियो वायरल

61 साल का वो एक्टर... जो खुद ही ऑटो-रिक्शा पर चिपका रहा अपनी फिल्म का पोस्टर, 38 साल पुराना वीडियो वायरल

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के नाम से आज फिल्मों के टिकट बिका करते हैं. लेकिन कभी ऐसा भी समय था जब वो सड़को पर खुद अपनी फिल्म के पोस्टर को चिपका रहे और लोगों ने फिल्म देखने की रिक्वेस्ट कर रहे थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 13, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:50 PM IST
61 साल का वो एक्टर... जो खुद ही ऑटो-रिक्शा पर चिपका रहा अपनी फिल्म का पोस्टर, 38 साल पुराना वीडियो वायरल

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कबाड़ समझकर फेंक दिए पुराना Phone? अब इन्हीं फोन को खरीदने की योजना बना रहा Google
retired smartphones8 min ago
2
Job Offer Rejected12 min ago
3
Umar Khalid32 min ago
4
ITI And BA32 min ago
5
ravan life lessons33 min ago