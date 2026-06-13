मायानगरी में जब भी कोई यंग आर्टिस्ट कदम रखता है तो वो भगवान ये एक ही कामना करता है कि उसे जल्द ही सफलता हासिल हो जाए. लेकिन ये इतना आसान नहीं. जस्ट इमेजिन, मुंबई के सड़कों पर एक ऑटो-रिक्शा रुकता है और एक यंग लड़का उनके पास बड़ी उम्मीदों से कहता है कि भैया, क्या आपके ऑटो -रिक्शा के पीछे मैं अपनी फिल्म का पोस्टर चिपका सकता हूं?. लड़के को देखते ही ड्राइवर सवाल करता है कि 'कौन सी फिल्म है?. लड़का धीमी आवाज में मुस्कुराता हुआ कहता है कि 'कयामत से कयामत तक' है. वहीं रिक्शा वाला दूसरा सवाल करते हुए कहता है कि 'हीरो कौन सा है?'. वो कहता है कि आमिर खान. अगला सवाल आता है कि 'आमिर खान कौन है?'. सड़का कहता है कि 'मैं ही हूं.' लेकिन क्या आज के दौर में कोई भी हीरो सड़कों पर जाकर ऐसा करेगा? नहीं, आज के दौर में स्टार्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं.
1988 में रिलीज हुई फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में आमिर खान और जूही चावला मुख्य भूमिका में नजर आए थे, दोनों की जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया था. वहीं अब 38 साल बाद इस फिल्म से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो आमिर खान की पहली बड़ी फिल्म थी. इस फिल्म का प्रमोशन खुद आमिर खान ने सड़कों पर घूमते हुए किया था. इस दौरान वो लोगों को अपना नाम भी बता रहे थे. लेकिन उस समय कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था. मगर फिल्म के रिलीज होते ही सब कुछ बदल गया.
आमिर खान और जूही चावला स्टारर फिल्म 'कयामत से कयामत तक' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर ली, जिसके बाद एक्टर हर जवां लड़की के दिल की धड़कन बन गए. इस वायरल वीडियो में आमिर खान हाथ में पोस्टर का बैग, गोंद की बोतल और सपनों ने भरी आंखे लिए बारिश के मौसम में सड़कों पर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इस फिल्म के दौरान आमिर खान कोई बड़ी नाम नहीं थे और बहुत ही कम लोग उन्हें पहचानते थे. इसलिए वो फिल्म का प्रमोशन करने अपने दोस्त और एक्टर राज जुत्शी के साथ मुंबई की सड़कों पर निकल पड़े. कभी कभी वो अपने कजिन और फिल्म डायरेक्टर मंसूर खान के साथ जाते थे और लोगों से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट करते थे.
'कयामत से कयामत' तक ने जब सिनेमाघरों में दस्तक दी, तो हर किसी को हैरान कर दिया. देखते ही देखते हर किसी के जुंबा पर इस फिल्म का नाम सुनाई देने लगा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई. आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि फिल्म के गाने, रोमांस और कहानी सब ने दर्शकों का दिल जीत लिया. सड़कों पर अपनी फिल्म के पोस्टर लेकर घूमने वाला लड़का रातोंरात जाना पहचाना चेहरा बन गया . महज कुछ ही महीनों में आमिर खान देशभर में पॉपुलर हो गए और कई मैग्जीन और अखबारों में उनका फोटो नजर आने लगी.
जब 'कयामत से कयामत तक' रिलीज हुई तो फिल्म ने सबको चौंका दिया. फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई. इसके गाने, रोमांस और आमिर-जूही की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. देखते ही देखते वही चेहरा, जिसे लोग पहचानते नहीं थे, पूरे देश में मशहूर हो गया. कुछ ही महीनों पहले जिस चेहरे को लोग पहचान नहीं पा रहे थे, वही चेहरा अब देशभर के युवाओं के कमरे, मैगजीन के कवर और लोगों के दिलों पर छा चुका था.