क्या आमिर खान करते थे फिल्मों का गुपचुप निर्देशन? एक्टर ने किया खुलासा, बोले- 'मैं दूसरों के नाम पर क्यों डायरेक्ट करूंगा?'

Aamir Khan: बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान ने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. अपने दौर के दूसरे कलाकारों से मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक साथ नौ से ज्यादा फिल्में साइन कर ली थीं, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ था. 'कयामत से कयामत तक' की बड़ी सफलता के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं. इसके बाद उन्हें 'वन-फिल्म वंडर' का टैग मिला. हाल ही में आमिर खान ने आखिरकार अपनी फिल्मों में 'घोस्ट डायरेक्टर' होने की लंबे समय से चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है. फिल्म निर्माण के लिए जाने जाने वाले आमिर खान के बारे में अक्सर यह अटकलें लगाई जाती रही हैं कि वे गुपचुप तरीके से खुद ही प्रोजेक्ट्स का निर्देशन करते हैं, जिससे फिल्म निर्माताओं को क्रिएटिविटी करने की बहुत कम छूट मिलती है. हालांकि, आमिर ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि क्रिएटिविटी में सक्रिय भागीदारी के बावजूद, उन्होंने अपने पूरे करियर में आधिकारिक तौर पर केवल एक ही फिल्म का निर्देशन किया है.

स्क्रीन एकेडमी मास्टरक्लास कार्यक्रम में आमिर खान ने अपनी फिल्मों के गुपचुप निर्देशन की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया और इसके बजाय परियोजना में शामिल हर सदस्य के सामूहिक प्रयास और प्रतिभा को श्रेय दिया. 3 इडियट्स के एक्टर ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह फिल्म निर्माण प्रक्रिया में गहराई से शामिल होते हैं और रचनात्मक सुझाव देते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी अन्य क्रू सदस्यों के अपने-अपने विभागों के प्रति समर्पण से कम नहीं है. आमिर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी और को श्रेय देते हुए फिल्म का निर्देशन करने का विचार उन्हें पूरी तरह से बेतुका लगता है.

आमिर खान ने गुपचुप निर्देशन की अफवाहों पर लगाया विराम

कार्यक्रम में बोलते हुए, आमिर खान ने लंबे समय से चली आ रही अफवाहों को खारिज करते हुए साफ किया कि अपने दशकों लंबे करियर में उन्होंने केवल एक फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किया है. एक्टर ने जोर देकर कहा कि परियोजनाओं में उनकी गहन रचनात्मक भागीदारी के बारे में व्यापक अटकलों के बावजूद, उन्होंने कभी भी अपनी किसी अन्य फिल्म का गुपचुप निर्देशन नहीं किया है. आमिर ने कहा कि किसी और को श्रेय देते हुए फिल्म का निर्देशन करने का विचार पूरी तरह से तर्कहीन और उनके लिए समझ से परे है और इन दावों को निराधार अनुमान बताते हुए खारिज कर दिया.

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उन्होंने कहा, 'सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इन 38 सालों में मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, उनमें से सिर्फ एक फिल्म 'तारे जमीन पर' का निर्देशन मैंने किया है. बाकी सभी फिल्मों का निर्देशन मैंने नहीं किया है, चाहे मीडिया ने आप सबको कितना भी प्रचार किया हो. मीडिया लगातार दावा करता रहा है कि मैं फिल्मों का निर्देशन किसी और के हाथों करवाता हूं. मेरा सवाल यह है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो भला किसी और का नाम क्यों लगाऊंगा? पागल कुत्ते ने मुझे काटा है? ये कैसी बकवास है? मुझे बेहद प्रतिभाशाली निर्देशकों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है.'

'हर निर्देशक फिल्म में अपनी अलग ऊर्जा लाता'

आमिर खान ने आगे बताया कि अगर उन्होंने सचमुच अपनी सभी फिल्मों का निर्देशन किया होता, तो शायद उनमें एक जैसी रचनात्मक ऊर्जा और फिल्म निर्माण शैली होती. रंग दे बसंती और 3 इडियट्स जैसी फिल्मस के बीच स्पष्ट अंतरों की ओर इशारा करते हुए, आमिर खान ने कहा कि हर फिल्म की अपनी एक अनोखी आत्मा, लहजा और सिनेमाई पहचान होती है, जो उनके अनुसार अलग-अलग निर्देशकों के दृष्टिकोण से आती है. 61 साल के एक्टर ने इन परियोजनाओं के पीछे के फिल्म निर्माताओं और लेखकों को श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी-अपनी संवेदनशीलता को पर्दे पर उतारा और ऐसी कहानियां गढ़ीं, जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं.