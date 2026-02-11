Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड18 साल के हुए फराह खान के ट्रिपलेट्स, मां ने शेयर किया इमोशनल मोंटाज वीडियो, सेलेब्स ने दी बधाई

18 साल के हुए फराह खान के ट्रिपलेट्स, मां ने शेयर किया इमोशनल मोंटाज वीडियो, सेलेब्स ने दी बधाई

Farah Khan: बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. बुधवार को फराह के तीनों बच्चे दीवा, आन्या और जार 18 साल के हो गए हैं. फराह ने तीनों को जन्मदिन की बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 11, 2026, 06:35 PM IST
फराह खान
फराह खान

Farah Khan: बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. बुधवार को फराह के तीनों बच्चे दीवा, आन्या और जार 18 साल के हो गए हैं. फराह ने तीनों को जन्मदिन की बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा मोंटाज वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में उनके बच्चों की बचपन से लेकर अब तक की यादें शामिल हैं. छोटे-छोटे पलों से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें और वीडियोज शामिल हैं.

फराह खान ने शेयर किया पोस्ट
फराह खान ने बच्चों को बधाई देते हुए लिखा 'और देखते ही देखते वे 18 साल के हो गए.' फराह ने आगे लिखा कि आप अपने बच्चों को अगर कुछ विरासत में दे सकते हैं, तो वो है खुशियों से भरी यादें, अच्छी शिक्षा और थोड़ा-सा मस्ती भरा पागलपन भी. फराह ने लिखा 'दीवा, आन्या और जार, तुम्हारी मां होना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोस्ट पर फराह के इंडस्ट्री के दोस्तों और कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए. अभिनेता चंकी पांडे और सोहा अली खान ने कमेंट सेक्शन में लिखा 'जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं' तो संजय कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, नकुल मेहता और जसवीर कौर ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. 

सेलेब्स ने दी बधाई 
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने लिखा 'ओह माय गॉड. अब तो सच में ये बड़े हो गए हैं. भगवान इन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें.' महिमा चौधरी ने लिखा 'हैप्पी बर्थडे.' पिंकी रोशन ने लिखा 'भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें. फराह खान, आपने मां होने का शानदार फर्ज निभाया है. एक साथ तीनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देना वाकई कमाल की बात है. यह सच में सिर्फ आप ही कर सकती हैं. आपको ढेर सारा प्यार, रोशनी और आशीर्वाद.' 

साल 2004 में फराह खान ने की थी शादी 
बता दें कि फराह खान ने फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर से साल 2004 में शादी की थी. शिरीष फराह से चार साल छोटे हैं. 43 साल की उम्र में, फराह ने 2008 में आईवीएफ तकनीक के जरिए तीन बच्चों दीवा, आन्या और जार का स्वागत किया. (एजेंसी)

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

Farah Khan

