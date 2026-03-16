35 साल बाद फराह खान ने खोला बॉलीवुड का दबा राज, कैसे 1 फोन की घंटी से कांप उठते बड़े स्टार्स, तीनों खान पर आखिर किसका था दबाव?

डायरेक्टर फराह खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री के भीतर होने वाली घटनाओं के बारे में खुलकर बात करते हुए कई खुलासे किए हैं. उन्होंने इस इंडस्ट्री में लगभग 35 साल से ज्यादा समय बिताया है, इसलिए वो यहां के पैटर्न को अच्छी तरह से समझती हैं. फराह ने बताया कि 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे साये में चल रही थी, जिसे बाहरी लोगों ने कभी देख नहीं पाया. उन्होंने बताया कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान समेत कई पॉपुलर एक्टर को उस दौर में अंडरवर्ल्ड से धमकियों या दबाव का काफी सामना करना पड़ता था.

फराह खान से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिली हैं, जिस पर उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, ‘हां’, मगर उन्होंने शाहरुख खान को सीधे तौर पर मिलने वाली धमकी पर कोई टिप्पणी नहीं की है. फराह ने आगे इस इंटरव्यू में बातचीत में कहा, ‘मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि फिल्म 'डुप्लीकेट' या 'कुछ कुछ होता है' के प्रीमियर के दौरान करण जौहर को अंडरवर्ल्ड से धमकी दी गई थी, जो बहुत डरावना था. सभी बस इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि प्रीमियर कैंसल किया जाए या नहीं.’

धमकी भरे फोन आते थे

कोरियोग्राफर ने बताया कि उस समय की खबरों से ये पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम करने के लिए गैंगस्टर बड़े एक्टर्स से कॉन्टैक्ट या उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश जरूर किया करते थे. कई एक्टर और डायरेक्टर ने भी बाद में बताया कि साल 1990 का माहौल चिंता करने वाला था.

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फिरौती के लिए आता था फोन

उस दौर में बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर के पास फिरौती मांगने के लिए फोन आया करते थे, जो उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया करते थे, उन पर हमला भी किया गया. लेकिन बढ़ते समय के साथ, कानून में बदलाव आए और पुलिस की कड़ी कार्रवाई से इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की ताकत को कम करने में काफी मदद मिली.