61 साल की उम्र में गोविंदा करेंगे बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी? शेयर की धांसू पोस्ट, कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान

Govinda Bollywood Comeback: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने सुपरस्टार गोविंदा की फिल्मों में वापसी का फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं. इन सब के बीच गोविंदा ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें गोविंदा ने अपने कमबैक को लेकर फैंस को बड़ा हिंट दिया है. 

 

Oct 07, 2025, 05:10 PM IST
Govinda Bollywood Comeback: बॉलीवुड इंडस्ट्री के 90 के दशक के फेमस एक्टर गोविंदा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. इन दिनों एक्टर फिल्मी दुनिया से काफी दूर है. गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाह सामने आ रही थी. इन खबरों ने गोविंदा के फैंस को हैरत में डाल दिया था. लेकिन कुछ समय के बाद ये खबरें एकदम से फर्जी साबित हुई थी. 

फिल्मी दुनिया में वापसी कर रहे गोविंदा?
इन सब के बीच एक्टर ने फिल्मी दुनिया में वापसी को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है. गोविंदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए है. गोविंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की हैं. इस पोस्ट में एक्टर अपनी धांसू तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है. इस तस्वीर के साथ गोविंदा ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गोविंदा की पोस्ट ने खींचा फैंस का ध्यान 
गोविंदा ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'ऑल सेट फॉर न्यू इनिंग्स.' इस पोस्ट ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. कैप्शन पढ़ते ही लोगों की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई. इस पोस्ट के आने के बाद से गोविंदा को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही है और बॉलीवुड में उनकी वापसी को लेकर खबरें आ रही हैं. इस पोस्ट पर गोविंदा के फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया 'न्यू फिल्म का इंतजार कर रहे हैं सर हम.' दूसरे यूजर ने लिखा 'सर आप मूवी बनाओं न आपकी फिल्में लाजवाब होती हैं.' हर कोई गोविंदा की पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहा है.       

इस फिल्म में आखिरी बार आए नजर 
एक्टर गोविंदा की इस पोस्ट को देखने के बाद हर कोई उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. गोविंदा को आखिरी बार फिल्म 'रंगीला राजा' में साल 2019 में देखा गया था. इस फिल्म में गोविंदा ने डबल रोल निभाया था. फिल्म में गोविंदा के साथ शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा जैसे सितारे भी नजर आए थे. वहीं अब फैंस को गोविंदा की अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं.

Govinda

