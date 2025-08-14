'ये फराह खान की सस्ती कॉपी है...' गोविंदा की बीवी नंबर 1 ने खोला यूट्यूब चैनल, आते ही हो गईं ट्रोल
Govinda की बीवी सुनीता आहूजा ने यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया है. इस वीडियो में सुनीता कह रही हैं कि सबने पैसे कमाए हैं और अब मेरी बारी पैसा कमाने की है. सुनीता का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:26 PM IST
Govinda Wife Sunita Ahuja: गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. बीते काफी वक्त से इनके और गोविंदा के बीच अनबन की खबरें आ रही है. इस बीच सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया है. अपने चैनल का पहला वीडियो सुनीता ने शेयर किया जिसमें वो शराब की बोतल खरीदती हुई दिखीं. सुनीता का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

सुनीता ने खोला चैनल

'बीवी नंबर 1' सुनीता आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में सुनीता कह रही हैं- 'हाय गाइज...सुनीता. आप देख रहो मुझे यूट्यूब चैनल पर. सबसे पैसे कमाए, अब मेरी बारी है. अब मैं कमाऊंगी. छापूंगी.' इस वीडियो में सुनीता भारी भरकम गहने भी पहनें नजर आईं.

खरीदी शराब की बोतल

इस वीडियो में सुनीता कह रही हैं कि 'ये साल मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला रहा. पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या बकवास किया है मेरे बारे में. इस वीडियो में सुनीता कभी बाइक राइड करती दिखीं तो कभी दुकान से शराब की बोलत खरीदती दिखीं. इस वीडियो में सुनीता आहूता के साथ उनका हेल्प महेश भी नजर आया जो उनके साथ मस्ती मजाक करता दिखा.'

फैंस कर रहे मजेदार कमेंट
सुनीता आहूजा ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया तो लोग मजेदार कमेंट करने लगे. एक यूजर ने लिखा- ये तो फराह खान और कुल दिलीप को कॉपी कर रही. ये फराह खान की सस्ती कॉपी है. दूसरे यूजर ने लिखा- कॉपी मत करो. जबकि कुछ यूजर ने सुनीता आहूजा की तारीफ की. एक यूजर ने  लिखा-बहुत मजा आने वाला है. जय माता दी.आपको बता दें, गोविंदा और सुनीता के बीच तलाक की खबरें काफी वक्त से आ रही हैं. ये भी खबर आई थी कि सुनीता ने तलाक के पेपर्स बनवा लिए थे. हालांकि तलाक की खबरों पर गोविंदा ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है. लेकिन ये भी है कि दोनों लंबे वक्त से एक साथ नहीं देखिए.

 

 

 

;