Advertisement
trendingNow12999089
Hindi Newsबॉलीवुड

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा, बाहर आकर बोले- 'हार्ड वर्कआउट सेहत के लिए अच्छा नहीं', धर्मेंद्र के घर आने पर जताई खुशी

Govinda Discharged: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को सुबह बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ देर पहले ही एक्टर अस्पताल से बाहर आए और मीडिया से बात की. गोविंदा ने फैंस को बताया कि अब वो ठीक है. उन्होंने बेहोश होने की वजह भी फैंस को बताई. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 12, 2025, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा
अस्पताल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा

Govinda Discharged: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र जहां तबीयत खराब होने के बाद अब आज (12 नवंबर) की सुबह एक्टर गोविंदा भी अस्पताल में भर्ती हुए थे. खबर आई कि गोविंदा बेहोश हो गए हैं, जिसके बाद उनके करीबियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, ताकि सही समय पर इलाज मिल सके. सही वक्त पर मिले इलाज की मदद से गोविंदा जल्द ठीक हो गए हैं और कुछ देर बाद एक्टर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.       

'मैं अब पहले से काफी ठीक हूं...'
गोविंदा ने अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से भी बात की और फैंस को मैसेज दिया कि अब वो पहले से ठीक फील कर रहे हैं. एक्टर ने कहा 'मैं अब पहले से काफी ठीक हूं. हार्ड वर्कआउट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, योग ही सबसे अच्छा है.' अपना इलाज करवाने के बाद गोविंदा अस्पताल से बाहर आए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैंने ज्यादा वर्कआउट कर लिया था'
एक्टर गोविंदा के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा 'मैं अब अच्छा हूं. मैंने ज्यादा वर्कआउट कर लिया था, जिसके वजह से थोड़ी परेशानी हो गई थी. मैं कहना चाहूंगा कि योग प्राणायाम ही अच्छे हैं. हैवी एक्सरसाइज टफ है. मैं कोशिश कर रहा हूं कि पर्सनालिटी थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन मेरा अनुभव है कि योग ही अच्छा है. डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है मै उसे खाऊंगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा. जो योग करते हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, वो ही हम सबको सूट करता है.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे गोविंदा 
बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है हो, वो भी अस्पताल में भर्ती थे. हालांकि आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. गोविंदा और धर्मेंद्र एक-दूसरे के काफी करीबी रहे हैं. बीते दिनों अस्पताल में धर्मेंद्र को गोविंदा मिलने पहुंचे थे. धर्मेंद्र से मिलने गोविंदा खुद ही गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे थे. इसी के साथ गोविंदा ने धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर खुशी भी जताई और कहा कि 'मुझे बहुत खुशी है कि वो ठीक होकर घर लौट आए हैं. वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं. पंजाबियों ने दुनियाभर में अपना डंका बजाया है और धरम पाजी तो सबके फेवरेट हैं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Govinda

Trending news

शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा