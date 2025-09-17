61 साल के इस फेमस एक्टर ने खरीदा सी-फेसिंग अपार्टमेंट, करोड़ों में है कीमत, जुबिन नौटियाल के बन गए पड़ोसी
61 साल के इस फेमस एक्टर ने खरीदा सी-फेसिंग अपार्टमेंट, करोड़ों में है कीमत, जुबिन नौटियाल के बन गए पड़ोसी

Sanjay Mishra New Apartment: बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने हाल ही में मुंबई में एक नया अपार्टमेंट खरीदा हैं. जिसके बाद एक्टर संजय मिश्रा फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल के पड़ोसी बन गए हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कितने करोड़ों में उन्होंने अपना नया अपार्टमेंट खरीदा है.  

Sep 17, 2025
संजय मिश्रा
संजय मिश्रा

Sanjay Mishra New Apartment: बॉलीवुड के फेमस एक्टर संजय मिश्रा ने हाल ही में मुंबई में सी फेसिंग का एक नया आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. जिसके बाद एक्टर फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल के पड़ोसी बन गए हैं. संजय मिश्रा ने मुंबई के मड आइलैंड में अपार्टमेंट खरीदा हैं. इसी बिल्डिंग में जुबिन ने साल 2024 में 4.94 करोड़ रुपये में चार बेडरूम वाला अपार्टमेंट खऱीदा था. 

4.75 करोड़ रुपये में खरीदा अपार्टमेंट 
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, एक्टर संजय मिश्रा ने 4.75 करोड़ रुपये में सी फेसिंग वाला एक अपार्टमेंट खरीदा है. यह अपार्टमेंट 1,701 स्क्वायर फीट का RERA कारपेट एरिया और 201 स्क्वायर फीट का अतिरिक्त डेक एरिया और कुल RERA कार्पेट एरिया 1,900 स्क्वायर फीट से ज्यादा है. इस अपार्टमेंट के लिए संजय मिश्रा ने 30 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट चुकाया है. इस लेनदेन को संजय मिश्रा ने 11 जुलाई 2025 को किया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जुबिन नौटियाल के बन गए पड़ोसी 
बता दें कि संजय मिश्रा का नया अपार्टमेंट मड आइलैंड स्थित रहेजा एक्सोटिका साइप्रस बिल्डिंग में 15वें फ्लोर पर है. वहीं इसी बिल्डिंग में जुबिन नौटियाल का 34वें फ्लोर पर अपार्टमेंट हैं. संजय मिश्रा और जुनिय नौटियाल अब एक-दूसरे के पड़ोसी बन गए है. इसी बिल्डिंग में अर्चना पूरन सिंह और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े सितारे भी रहते हैं.  

संजय मिश्रा का वर्कफ्रंट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकल ब्रोकर के हवाले से मच आइलैंड में प्रॉपर्टी की कीमतें बीते कुछ सालों में दोगुनी हुई हैं, जो अब लगभग 30 हजार रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गई हैं. वहीं संजय मिश्रा की वर्कफ्रंट की बात करें तो संजय को आखिरी बार 'सन ऑफ सरदार 2' में देखा गया था. संजय मिश्रा को मसान, गोलमाल. आंखों देखी जैसी फेमस फिल्मों के लिए जाना जाता है. 

Kajol Gupta

Sanjay Mishra

