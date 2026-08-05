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61 साल पुराना वो एवरग्रीन गाना... जिस रात पत्नी की तारीफ में पति ने पढ़े कसीदे, उसी रात आ गया भूकंप; तबाह हो गया था पूरा शहर

साल 1965 में रिलीज फिल्म का गाना आज भी लोगों को पसंद है. लगभग 61 साल बाद भी ये गाना ट्रेंड में बना हुआ है. इस उर्दू भाषा में लिखे गाने को लोग हिंदी का मानते हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 05, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:50 PM IST
61 साल पुराना वो एवरग्रीन गाना... जिस रात पत्नी की तारीफ में पति ने पढ़े कसीदे, उसी रात आ गया भूकंप; तबाह हो गया था पूरा शहर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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