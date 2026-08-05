/61 साल पुराना वो एवरग्रीन गाना... जिस रात पत्नी की तारीफ में पति ने पढ़े कसीदे, उसी रात आ गया भूकंप; तबाह हो गया था पूरा शहर

61 साल पहले बना ये गाना पत्नी की तारीफ करने के लिए बेस्ट माना जाता है. साल 2026 में भी इस गाने को सुना जाता है. ये पूरा गाना उर्दू में बना था. सुनने के बाद लोगों को ये हिंदी सॉन्ग लगता है. लेकिन ये सॉन्ग उर्दू भाषा में लिखा गया था. इस गाने में पति अपनी पत्नीके गुणगान करता है. इस गाने के आपने कई वर्जन सुने होंगे.
ऐ मेरी जोहरा जबीं गाना साल 1965 में रिलीज फिल्म वक्त में था. फिल्म के इस गाने में बलराज साहनी अपनी पत्नी की तारीफ में गाना गाते हैं. इस गाने को दिग्गज सिंगर मन्ना डे ने गाया है. मन्ना डे की खूबसूरत आवाज ने इस गाने को अमर कर दिया है. आज के समय में भी इस गाने को उतने ही प्यार से सुना जाता है, जितना प्यार इस गाने को उस समय मिला था. इस गाने के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे.ये गाना पॉपुलर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी था.
लाला केदानाथ के तीन बेटे हैं. तीनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है. बेटों के जन्मदिन पर पॉपुलर ज्योतिष आते हैं. वह केदारनाथ को बोलते हैं कि वह अपनी हैसियत पर गर्व ना करें भविष्य को लेकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्यों फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है.
केदारनाथ इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर देता है. उस रात को जब वह पत्नी के साथ भविष्य के बारे में बात कर रहा होता है तभी भूकंप आ जाता है. भूकंप की वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है. जब केदारनाथ को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. उनका परिवार बिखर चुका है.
केदारनाथ का बेटा राजू अनाथायल में चला जाता है. वहीं बीच वाला बेटा रवि सड़क एक अमीर कपल को मिलता है. जिसके बाद वह उसे अपने बेटे की तरह पालता है. वहीं सबसे छोटा बेटा मां के साथ है. परिवार के बारे में कुछ भी पता ना चलने पर लक्ष्मी और विजय गरीबी में जीवन जीते है. तीनों बेटों की जिदंगी एकदम अलग हो जाती है. इसके बाद तीनों भाई साथ आते हैं उनका साथ आना बेहद दिलचस्प है.