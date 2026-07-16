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आमिर खान की तीसरी शादी पर उठे सवाल, तो ढाल बनकर खड़ा हुआ करीबी दोस्त; बोले- ‘इतनी जल्दी फिर से प्यार हो गया...’

Aamir Khan Friend on His Marriages: आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है. सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. अब आमिर के 35 साल पुराने दोस्त ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके रिश्तों का एक ऐसा सच बताया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 16, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:08 AM IST
आमिर खान की तीसरी शादी पर उठे सवाल, तो ढाल बनकर खड़ा हुआ करीबी दोस्त; बोले- ‘इतनी जल्दी फिर से प्यार हो गया...’
Image Credit: Aamir Khan Friend on His MarriagesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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