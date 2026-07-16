/आमिर खान की तीसरी शादी पर उठे सवाल, तो ढाल बनकर खड़ा हुआ करीबी दोस्त; बोले- ‘इतनी जल्दी फिर से प्यार हो गया...’

आमिर खान की तीसरी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद से ही लोग आमिर को काफी ट्रोल कर रहे हैं. इस बीच आमिर के बेहद करीबी दोस्त अमीन हाजी उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. अमीन ने एक इंटरव्यू में उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो आमिर की पर्सनल लाइफ पर उंगलियां उठा रहे हैं. उनका कहना है कि लोग सिर्फ आमिर की शादियों की गिनती देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने हर रिश्ते को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया है.
अमीन हाजी पिछले 35 सालों से आमिर खान के दोस्त हैं और उन्होंने आमिर को बहुत करीब से देखा है. अमीन का कहना है कि रिश्ते टूटने के बाद अक्सर लोग शादी के नाम से कतराने लगते हैं, लेकिन आमिर ने हमेशा अपनी शादियों का सम्मान किया. लोग भले ही उनकी पर्सनव लाइफ का मजाक उड़ाते हों, पर सच्चाई ये है कि आमिर बहुत साफ दिल के इंसान हैं. जब भी वे लाइफ में आगे बढ़े हैं, उन्होंने पुरानी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों और पूर्व परिवार का पूरा ख्याल रखा है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं.
अमीन हाजी ने बताया कि आमिर खान बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल हैं. उन्होंने आमिर को अकेले में रोते और दिल टूटने के दर्द से गुजरते हुए देखा है. अमीन के मुताबिक, ‘लोग मजाक बना रहे हैं कि आमिर को इतनी जल्दी फिर से प्यार हो गया, लेकिन 15 साल का समय बहुत लंबा होता है. बाहर बैठकर किसी के रिश्ते पर फैसला सुनाना बहुत आसान है, पर हकीकत में कोई नहीं जानता कि दो लोगों के बीच क्या हुआ था’. उन्होंने कहा कि किसी भी शादी के टूटने के लिए सिर्फ एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है.
अमीन ने ये भी माना कि आमिर का अपने काम को लेकर जरूरत से ज्यादा समर्पित होना भी उनकी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़ा है. आमिर जो भी काम करते हैं, उसे पूरी ईमानदारी और दीवानगी के साथ करते हैं. व अपने काम में इस कदर खो जाते हैं कि कभी-कभी उनके साथ रहने वाले इंसान को अकेलेपन का अहसास होने लगता है. अमीन के मुताबिक, ‘आमिर की यही खूबी उनके रिश्तों के आड़े आ जाती है, क्योंकि इतनी शिद्दत से काम करने की एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे उनके करीबियों ने महसूस किया है’.
आमिर खान की शादियों की बात करें तो उन्होंने पहली शादी 1986 को रीना दत्ता से की थी. ये उनकी पहली लव मैरिज थी. इस शादी से उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं. शादी के 16 साल बाद दिसंबर 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद आमिर की मुलाकात फिल्म ‘लगान’ के सेट पर फिल्म निर्माता किरण राव से हुई, जिसके बाद दोनों ने 2005 को दूसरी शादी की. साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ, लेकिन जुलाई 2021 में इस कपल ने भी अलग होने का फैसला कर लिया.
अब 5 जुलाई 2026 को आमिर खान ने बेंगलुरु की एक जानी-मानी बिजनेसवुमन गौरी स्प्रैट के साथ एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में तीसरी शादी कर ली है. ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में रजिस्टर्ड की गई थी. गौरी स्प्रैट ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और पिछली शादी से उनका एक बेटा भी है. आमिर की इस नई शुरुआत पर जहां कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं अमीन हाजी ने आलोचकों को ये समझा दिया है कि आमिर का हर फैसला पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से भरा होता है.