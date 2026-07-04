/आमिर खान की तीसरी शादी का काउंटडाउन शुरू, दुल्हन के स्वागत में सजा एक्टर का आशियाना; रजिस्ट्रेशन से जश्न होगा शुरू

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 5 जुलाई को दोनों एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस खास मौके से पहले आमिर खान के मुंबई स्थित घर को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है. घर के बाहर फूलों और आकर्षक सजावट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
शादी की तैयारियां अब लास्ट स्टेज में हैं. ये फंशन में सिर्फ परिवार के करीबी और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे. आमिर और गौरी ने अपनी शादी को बेहद सादगी और निजी रखने का फैसला किया है. आमिर ने बताया कि शादी बहुत ही प्राइवेट होगी. यह शादी उनके घर पर होगी.
इसमें सिर्फ दोनों परिवारों के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे. उन्होंने सभी से आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगीं. इस मौके पर उनके बेटे जुनैद खान भी साथ मौजूद थे. इस बीच सोशल मीडिया पर आमिर खान के घर के बाहर के कई वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो में घर की सजावट और शादी की तैयारियों की झलक देखने को मिल रही है.
फैंस भी इन तस्वीरों और वीडियो को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आमिर ने पहली शादी साल 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर रीना दत्ता से की थी. साल 2002 में रीना से अलग होने के बाद आमिर ने साल 2005 में डायरेक्टर किरण राव से दूसरी शादी की. साल 2021 में किरण और आमिर का तलाक हो गया.
गुरुवार को मुंबई में 'प्रीतम एंड पेड्रो' की स्क्रीनिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने कन्फर्म किया कि वह 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि शादी एक प्राइवेट इवेंट होगी और उनके घर पर करीबी परिवार वालों और दोस्तों की मौजूदगी में होगी.
पिछले कई महीनों से आमिर और गौरी के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थीं. अब दोनों अपने रिश्ते को शादी का नाम देने जा रहे हैं. इस निजी समारोह में सिर्फ परिवार के करीबी लोग और कुछ खास दोस्त ही शामिल होंगे.
गौरी के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मां तमिलियन और पिता आइरिश हैं. गौरी स्प्रैट के दादा फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो गौरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में डिग्री ली है. इसके अलावा वह प्रोफेशनल हेयरड्रेसर भी हैं. गौरी का एक 6 साल का बेटा भी है, हालांकि उनके पहले पति के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. अगर करियर की बात करें, तो वह इस वक्त गौरी स्प्रैट, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस आमिर खान फिल्म्स में ही काम कर रही हैं.
आमिर खान और गौरी 5 जुलाई को एक छोटे से जश्न में रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर की तीसरी शादी में करीब 150 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इस जश्न में कपल के परिवार के करीबी लोग, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी चुनिंदा हस्तियां शामिल होंगी.