Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /आमिर खान की तीसरी शादी का काउंटडाउन शुरू, दुल्हन के स्वागत में सजा एक्टर का आशियाना; रजिस्ट्रेशन से जश्न होगा शुरू

आमिर खान की तीसरी शादी का काउंटडाउन शुरू, दुल्हन के स्वागत में सजा एक्टर का आशियाना; रजिस्ट्रेशन से जश्न होगा शुरू

एक्टर आमिर खान तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और वो 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करेंगे. इससे पहले, आमिर के घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. उनकी बहन को भी घर पहुंचते देखा गया.

Written BySwati Singh
Published: Jul 04, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:13 PM IST
आमिर खान की तीसरी शादी का काउंटडाउन शुरू, दुल्हन के स्वागत में सजा एक्टर का आशियाना; रजिस्ट्रेशन से जश्न होगा शुरू
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुफ्त यात्रा, आयुष्मान और 100 गज प्लॉट... हरियाणा सरकार की योजनाओं से खुश दिखे लोग
Haryana news50 min ago
2
Omar Abdullah53 min ago
3
ITR 202657 min ago
4
Noida Crime News1 hr ago
5
Football1 hr ago