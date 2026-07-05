/61 की उम्र में आमिर खान ने रचाई तीसरी शादी! 15 साल छोटी गौरी स्प्रैट का थामा हाथ; पहली झलक आई सामने

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली है. ये शादी मुंबई के बांद्रा में लोकेटेड आमिर के घर पर बहुत ही सादगी से हुई. दोनों पिछले दो साल से ज्यादा समय से साथ थे. रविवार को हुए इस प्राइवेट इवेंट में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए. आमिर के स्पोकपर्सन ने इस शादी की पुष्टि की है. इस मौके पर आमिर के पिछले शादी से हुए तीनों बच्चे भी मौजूद थे.
शादी की रस्में शुरू होने से पहले आमिर की बेटी इरा खान और बेटे जुनैद खान को उनके घर पहुंचते देखा गया. ‘लगान’ फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और एक्ट्रेस एली अवराम भी इस जश्न का हिस्सा बने. आमिर और गौरी पहली बार करीब 25 साल पहले मिले थे. लेकिन उनका रिश्ता 2024 में तब शुरू हुआ जब वे बेंगलुरु में आमिर की चचेरी बहन नुजहत खान के जरिए दोबारा मिले. लगभग एक साल तक दूर रहने के बाद आमिर ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी को दुनिया से मिलवाया था.
फिलहाल उनके फैंस को दोनों की शादी के बाद पहली झलक का इंतजार है. दोनों ऑफिशियली एक-दूसरे के हो चुके हैं. आमिर और गौरी पहली बार करीब 25 साल पहले मिले थे. लेकिन उनका रिश्ता 2024 में तब शुरू हुआ जब वे बेंगलुरु में आमिर की चचेरी बहन नुजहत खान के जरिए दोबारा मिले. लगभग एक साल तक दूर रहने के बाद आमिर ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी को दुनिया से मिलवाया था.
इसके बाद गौरी अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से मुंबई आ गईं. उन्होंने हेयरकेयर कंपनी की अपनी नौकरी छोड़ दी और आमिर खान प्रोडक्शंस से जुड़ गईं. यह प्रोडक्शन हाउस हाल ही में अपने 25 साल पूरे कर चुका है. दोनों पिछले एक साल से मुंबई में साथ रह रहे थे और पिछले महीने ही आमिर ने शादी का फैसला पक्का किया था. आमिर ने हाल ही में एक प्रीमियर के दौरान बताया था कि वे कोर्ट मैरिज के बाद एक छोटा सा जश्न मनाएंगे.
इससे पहले आमिर ने डायरेक्टर किरण राव से शादी की थी. दोनों की मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. उन्होंने दिसंबर 2005 में शादी की और 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ. शादी के 16 साल बाद 2021 में दोनों अलग हो गए. तलाक के बाद भी वे अच्छे दोस्त हैं, साथ में बेटे की परवरिश कर रहे हैं और पानी फाउंडेशन व फिल्मों में भी साथ काम करते हैं.
किरण से भी पहले आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. उन शुरुआती दिनों में दोनों की लव स्टोरी की काफी चर्चा हुई थी. ये शादी भी लगभग 16 साल चली और 2002 में उनका तलाक हो गया. इस शादी से आमिर के दो बच्चे हैं, बेटा जुनैद खान और बेटी इरा खान. रिश्ता टूटने के बाद भी आमिर और रीना ने आपस में हमेशा अच्छे और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे हैं. अब वे अपनी नई जर्नी की शुरू कर चुके हैं, जिसके लिए फैंस उनको बधाई दे रहे हैं.