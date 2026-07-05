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61 की उम्र में आमिर खान ने रचाई तीसरी शादी! 15 साल छोटी गौरी स्प्रैट का थामा हाथ; पहली झलक आई सामने

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले 61 साल के आमिर खान ने तीसरी शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने अपनी 15 साल छोटी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ अपने घर में रजिस्टर मैरिज की. उनकी शादी में उनके परिवार वालों के साथ-साथ कुछ करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:12 PM IST
61 की उम्र में आमिर खान ने रचाई तीसरी शादी! 15 साल छोटी गौरी स्प्रैट का थामा हाथ; पहली झलक आई सामने
Image Credit: Aamir Khan Gauri Spratt WeddingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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