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सलमान खान के बाद अब आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस! 18 सितंबर को होना होगा पेश; ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा मामला

Court Notice to Aamir Khan: अभी हाल ही में सलमान खान और उसकी बहन अलवीरा को चंडीगढ़ कोर्ट से समन मिला था. हालांकि, वो मामला ज्वैलरी शॉप से जुड़ा है. इसी बीच आमिर खान को भी कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी हुआ है. चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या और कहां से शुरू होता है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:01 AM IST
सलमान खान के बाद अब आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस! 18 सितंबर को होना होगा पेश; ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा मामला
Image Credit: Court Notice to Aamir Khan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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