सलमान खान के बाद अब आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस! 18 सितंबर को होना होगा पेश; ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा मामला

आजकल लोग घर बैठे सामान मंगाना बहुत आसान समझते हैं, लेकिन कई बार ये एक्सपीरियंस बहुत खराब भी साबित हो जाता है. ऐसा ही एक वाकया राजस्थान के कोटा शहर में सामने आया है, जहां एक कस्टमर ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था. कस्टमर को उम्मीद थी कि बड़े नामी प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने पर असली और टिकाऊ सामान ही मिलेगा. मगर जब पार्सल घर पहुंचा तब उसकी असलियत सामने आई, तो कस्टमर के होश उड़ गए. ठगे जाने का एहसास होने पर विक्टिम कस्टमर ने शांत बैठने के बजाय कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया.
ये मामला अब सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रहा, बल्कि बहुत बड़ा बन चुका है. विक्टिम ने हिम्मत दिखाते हुए इस पूरी धोखाधड़ी की शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में दर्ज करा दी. शिकायत में बताया गया कि नामी ब्रांड का झांसा देकर उन्हें नकली सामान बेचा गया है. मामला सिर्फ सामान की खराबी का नहीं था, बल्कि कस्टमर्स के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का था. कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया है. शुरुआती दलीलों और सबूतों को देखने के बाद आयोग ने आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है और आमिर खान को नोटिस भेजा दिया है.
इस पूरे मामले में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कोटा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को नोटिस जारी कर दिया है. अदालत ने आमिर खान को 18 सितंबर को खुद पेश होकर अपनी सफाई देने का आदेश दिया है. ये विवाद दरअसल स्नैपडील के जरिए बेचे गए वुडलैंड कंपनी के बेल्ट और वॉलेट से जुड़ा है. विक्टिम कस्टमर ने जब इन दोनों चीजों की जांच कराई तो पता चला कि ये पूरी तरह से नकली सामान था. इसके बाद कस्टमर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की.
इस केस में स्नैपडील कंपनी के को-फाउंडर कुणाल बहल और रोहित बंसल को भी मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में साफ कहा था कि आमिर खान को भी इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए. कस्टमर की ओर से ये मजबूत दलील दी गई कि जब कोई बड़ा कलाकार किसी प्रोडक्ट का प्रचार करता है, तो लोग उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं. ऐसे में अगर वो सामान नकली या घटिया निकलता है, तो एड करने वाले एक्टर की भी पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर खास को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है.
संशोधित अर्जी को मंजूर करने के बाद ही कंज्यूमर कमीशन ने आमिर खान समेत बाकी सभी संबंधित पक्षों को अपना रुख साफ करने का निर्देश दिया. नोटिस मिलने के बाद अब आमिर खान को 18 सितंबर 2026 को अदालत के सामने पेश होना ही पड़ेगा. वहां उन्हें बताना होगा कि इस तरह के एड्स और प्रोडक्ट्स की रॉयल्टी को लेकर उनका क्या पक्ष है. इस केस ने अब देश में बिकने वाले सामानों की क्वालिटी के साथ-साथ नामी फिल्मी सितारों की जवाबदेही पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. आम जनता भी ये जानने को बेताब है कि 18 सितंबर को कोर्ट में क्या होता है.
फिलहाल कोटा कंज्यूमर कमीशन के सामने मुख्य मुद्दा नकली सामान की बिक्री, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की लापरवाही और सेलिब्रिटीज की नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा है. 18 सितंबर को जब आमिर खान और कंपनी के अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही केस की असली दिशा तय हो पाएगी. कोर्ट सभी पक्षों की बातें ध्यान से सुनने और सबूतों को देखने के बाद ही कोई अंतिम फैसला सुनाएगा. हालांकि, इस मामले ने आम खरीदारों को काफी हद तक जागरूक करने का काम किया है. अब लोग ऑनलाइन खरीदारी करते समय ज्यादा सावधान रहने लगे हैं और सेलिब्रिटी एड्स पर भी सोच-समझकर भरोसा कर रहे हैं.