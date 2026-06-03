तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं आमिर खान? जुलाई में बनेंगे गौरी के हमसफर

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रैट अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नाम देने की तैयारी में हैं. दरअसल, खबर है कि आमिर खान और गौरी शादी करने वाले हैं. बता दें कि आमिर खान और गौरी कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रैट अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नाम देने की तैयारी में हैं. दरअसल, खबर है कि आमिर खान और गौरी शादी करने वाले हैं. बता दें कि आमिर खान और गौरी कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर ने गौरी को मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाया था. रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर ही होगी. एक्टर का लैविश वेडिंग करने का कोई प्लान नहीं है. शादी में कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे. हॉटरफ्लाई की जानकारी के अनुसार, शादी एकदम इंटीमेट होगी. शादी की डेट 5 जुलाई बताई जा रही है.
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ख़बरों के मुताबिक, आमिर और गौरी पिछले एक साल से ज्यादा समय से एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं. इस दौरान उन्होंने एक खुशहाल और स्थिर जीवन बनाया है. परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपने रिश्ते का जश्न मनाने के लिए उन्होंने शादी करने का फैसला लिया है. रिपोर्ट में एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि दोनों अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत बेहद सादगी और अपनों के बीच करना चाहते हैं.
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बता दें कि बीते साल मार्च में आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था और गौरी से मिलवाया था. आमिर खान ने साल 1986 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी की थी और साल 2002 में दोनों अलग हो गए थे. फिर उन्होंने साल 2005 में डायरेक्टर किरण राव शादी की और 2021 में अलग हो गए.
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