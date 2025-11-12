Govinda Admitted To Hospital: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा को अचानक तबीयत खराब होने पर मंगलवार रात जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. 61 साल के गोविंदा घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बना हुए हैं.
Govinda Admitted To Hospital: इन दिनों हिंदी सिनेमा के कई बड़े सितारे मुश्किल समय से गुजर रहे हैं. धर्मेंद्र से लेकर प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके लिए लाखों-करोड़ों फैंस दुआएं मांग रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा को लेकर भी एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके फैंस के बीच हचलच मचा दी. बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उनको आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 61 वर्षीय गोविंदा अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए, जिसके तुरंत बाद उनको जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये घटना मंगलवार रात की है. साथ ही बताया जा रहा है कि अभिनेता डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनकी हालत पर पूरी नजर रखी जा रही है. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस की बेचैनी भी बढ़ गई है और सभी जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं. फिलहाला, उनकी हेल्थ अपडेट अभी सामने नहीं आई है.
करीबी दोस्त ने बताया खबर की पुष्टि
बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा को अचानक बेहोश होने के बाद मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है इस खबर की पुष्टि उनके करीबी दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने की. उन्होंने बताया, ‘गोविंदा जी को अचानक बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है’. हालांकि, अभिनेता की तबीयत को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है.
सभी जरूरी जांच कर रहे डॉक्टर्स
एक रिपोर्ट के मनुताबिक, एनडीटीवी प्रॉफिट ने बताया कि डॉक्टर गोविंदा के सभी जरूरी पैरामीटर्स को ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं. फिलहाल उनके परिवार ने गोविंदा की सेहत को लेकर प्राइवेसी की अपील की है और मीडिया से दूरी बनाए रखने की विनती की है. फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. बॉलीवुड में गोविंदा अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए हमेशा लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.
