Advertisement
trendingNow12998474
Hindi Newsबॉलीवुड

एक्‍टर गोविंदा की बिगड़ी तबीयत, अचानक हो गए बेहोश, आनन-फानन में अस्पताल में किया भर्ती, डॉक्टर कर रहे जांच

Govinda Admitted To Hospital: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा को अचानक तबीयत खराब होने पर मंगलवार रात जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. 61 साल के गोविंदा घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बना हुए हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक बेहोश हो गए गोविंदा, आनन-फानन में अस्पताल में किया भर्ती
अचानक बेहोश हो गए गोविंदा, आनन-फानन में अस्पताल में किया भर्ती

Govinda Admitted To Hospital: इन दिनों हिंदी सिनेमा के कई बड़े सितारे मुश्किल समय से गुजर रहे हैं. धर्मेंद्र से लेकर प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके लिए लाखों-करोड़ों फैंस दुआएं मांग रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा को लेकर भी एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके फैंस के बीच हचलच मचा दी. बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उनको आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 61 वर्षीय गोविंदा अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए, जिसके तुरंत बाद उनको जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये घटना मंगलवार रात की है. साथ ही बताया जा रहा है कि अभिनेता डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनकी हालत पर पूरी नजर रखी जा रही है. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस की बेचैनी भी बढ़ गई है और सभी जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं. फिलहाला, उनकी हेल्थ अपडेट अभी सामने नहीं आई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Add Zee News as a Preferred Source

करीबी दोस्त ने बताया खबर की पुष्टि 

बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा को अचानक बेहोश होने के बाद मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है इस खबर की पुष्टि उनके करीबी दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने की. उन्होंने बताया, ‘गोविंदा जी को अचानक बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है’. हालांकि, अभिनेता की तबीयत को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है.

सभी जरूरी जांच कर रहे डॉक्टर्स 

एक रिपोर्ट के मनुताबिक, एनडीटीवी प्रॉफिट ने बताया कि डॉक्टर गोविंदा के सभी जरूरी पैरामीटर्स को ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं. फिलहाल उनके परिवार ने गोविंदा की सेहत को लेकर प्राइवेसी की अपील की है और मीडिया से दूरी बनाए रखने की विनती की है. फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. बॉलीवुड में गोविंदा अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए हमेशा लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Govinda

Trending news

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर