बॉलीवुड के शानदार अभिनेता, इडंस्ट्री में हो गए 34 साल, 125 करोड़ के मालिक, अब समंदर किनारे खरीदा करोड़ों का अपार्टमेंट
Advertisement
trendingNow12926842
Hindi Newsबॉलीवुड

बॉलीवुड के शानदार अभिनेता, इडंस्ट्री में हो गए 34 साल, 125 करोड़ के मालिक, अब समंदर किनारे खरीदा करोड़ों का अपार्टमेंट

Actor Buys Sea-View Apartment: हाल ही में पिछले 34 साल इंडस्ट्री पर राज करते आ रहे शानदार अभिनेता ने मुंबई के मढ आइलैंड की एक लग्जरी सोसाइटी में सी-व्यूप अपार्टमेंट खरीदा है. करीब 1,900 वर्ग फुट वाले इस घर की कीमत करोड़ों में है. इसी बिल्डिंग में एक फेमस सिंगर का भी फ्लैट है.

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड के शानदार अभिनेता ने समंदर किनारे खरीदा करोड़ों का घर
बॉलीवुड के शानदार अभिनेता ने समंदर किनारे खरीदा करोड़ों का घर

Sanjay Mishra Buys Sea-View Apartment: बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने मुंबई के मढ आइलैंड में एक शानदार सी-व्यूप अपार्टमेंट खरीदा है. ये अपार्टमेंट 15वीं मंजिल पर मौजूद है और इसकी कीमत 4.75 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये अपार्टमेंट 'रहेजा एक्सोटिका साइप्रस' बिल्डिंग में है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इसमें 1,701 वर्ग फुट का कार्पेट एरिया और 201 वर्ग फुट का डेक एरिया शामिल है. यानी कुल मिलाकर ये घर 1,900 वर्ग फुट से ज्यादा का है, जो समंदर के नजारे का आनंद देता है.

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कागज बताते हैं कि इस अपार्टमेंट को खरीदते समय संजय मिश्रा ने करीब 28.50 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा की. ये डील 11 जुलाई 2025 को ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर्ड की गई. इस नई खरीददारी से ये साफ हो गया कि संजय मिश्रा अब मुंबई की प्रीमियम प्रॉपर्टीज के मालिकों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इस घर की खूबसूरती और लोकेशन इसे और भी खास बनाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by घासीराम कोतवाल (@ghasiramkotwal)

Add Zee News as a Preferred Source

जुबिन नौटियाल बने पड़ोसी

संजय मिश्रा के इस नए घर से एक और दिलचस्प कनेक्शन जुड़ा है. उनके नए पड़ोसी बने हैं फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल. जुबिन ने दिसंबर 2024 में इसी बिल्डिंग की 34वीं मंजिल पर 4.94 करोड़ रुपये का चार बेडरूम वाला अपार्टमेंट खरीदा था. इस तरह अब दोनों कलाकार एक ही सोसाइटी में रहेंगे. इससे पहले भी कई सेलेब्रिटीज ने मढ आइलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है. ऐसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इलाका बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा जगह बन चुका है.

कौन है आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी? दोनों के बीच है 8 साल का अंतर, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड सितारों की पसंद

मढ आइलैंड और इसके आसपास का इलाका लंबे समय से बॉलीवुड स्टार्स की पहली पसंद रहा है. यहां विक्रांत मैसी, अर्चना पूरन सिंह और पंकज त्रिपाठी जैसे सितारों के भी घर हैं. वहीं, पास के वर्सोवा इलाके में कार्तिक आर्यन, रोनित रॉय, विवेक अग्निहोत्री और आयुष्मान खुराना जैसी हस्तियां भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं. शांत वातावरण और समंदर का नजारा इसे सेलेब्रिटीज के लिए एक शांत ठिकाना बना देता है.

हीर एक्सप्रेस में संजय मिश्रा

संजय मिश्रा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हीर एक्सप्रेस' में नजर आए. इस फिल्म में दिविता जुनेजा और प्रीत कमानी ने लीन किरदार निभाए हैं. फिल्म को उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया है और ये 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. हीर एक्सप्रेस की शूटिंग खूबसूरत ब्रिटेन के लोकेशन्स पर हुई है. कॉमेडी, इमोशन और परिवार की गर्माहट से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को एक मजेदार सफर का अनुभव कराती है.

संजय मिश्रा का कारियर 

6 अक्टूबर, 1963 को बिहार के दरभंगा में जन्में संजय मिश्रा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1991 में टीवी सीरीज 'चाणक्य' से की और फिर 1995 में फिल्म 'ओ डार्लिंग! ये है इंडिया!' से बॉलीवुड में कदम रखा. इंडस्ट्री में उन्हें अब 34 साल हो चुके हैं. उन्होंने अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें कॉमेडी, ड्रामा और सीरियस किरदार शामिल हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ से 125 करोड़ के बीच आंकी जाती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Mishra

Trending news

सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
;