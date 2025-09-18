बॉलीवुड के शानदार अभिनेता, इडंस्ट्री में हो गए 34 साल, 125 करोड़ के मालिक, अब समंदर किनारे खरीदा करोड़ों का अपार्टमेंट

Sanjay Mishra Buys Sea-View Apartment: बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने मुंबई के मढ आइलैंड में एक शानदार सी-व्यूप अपार्टमेंट खरीदा है. ये अपार्टमेंट 15वीं मंजिल पर मौजूद है और इसकी कीमत 4.75 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये अपार्टमेंट 'रहेजा एक्सोटिका साइप्रस' बिल्डिंग में है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इसमें 1,701 वर्ग फुट का कार्पेट एरिया और 201 वर्ग फुट का डेक एरिया शामिल है. यानी कुल मिलाकर ये घर 1,900 वर्ग फुट से ज्यादा का है, जो समंदर के नजारे का आनंद देता है.

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कागज बताते हैं कि इस अपार्टमेंट को खरीदते समय संजय मिश्रा ने करीब 28.50 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा की. ये डील 11 जुलाई 2025 को ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर्ड की गई. इस नई खरीददारी से ये साफ हो गया कि संजय मिश्रा अब मुंबई की प्रीमियम प्रॉपर्टीज के मालिकों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इस घर की खूबसूरती और लोकेशन इसे और भी खास बनाती है.

जुबिन नौटियाल बने पड़ोसी

संजय मिश्रा के इस नए घर से एक और दिलचस्प कनेक्शन जुड़ा है. उनके नए पड़ोसी बने हैं फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल. जुबिन ने दिसंबर 2024 में इसी बिल्डिंग की 34वीं मंजिल पर 4.94 करोड़ रुपये का चार बेडरूम वाला अपार्टमेंट खरीदा था. इस तरह अब दोनों कलाकार एक ही सोसाइटी में रहेंगे. इससे पहले भी कई सेलेब्रिटीज ने मढ आइलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है. ऐसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इलाका बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा जगह बन चुका है.

कौन है आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी? दोनों के बीच है 8 साल का अंतर, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड सितारों की पसंद

मढ आइलैंड और इसके आसपास का इलाका लंबे समय से बॉलीवुड स्टार्स की पहली पसंद रहा है. यहां विक्रांत मैसी, अर्चना पूरन सिंह और पंकज त्रिपाठी जैसे सितारों के भी घर हैं. वहीं, पास के वर्सोवा इलाके में कार्तिक आर्यन, रोनित रॉय, विवेक अग्निहोत्री और आयुष्मान खुराना जैसी हस्तियां भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं. शांत वातावरण और समंदर का नजारा इसे सेलेब्रिटीज के लिए एक शांत ठिकाना बना देता है.

हीर एक्सप्रेस में संजय मिश्रा

संजय मिश्रा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हीर एक्सप्रेस' में नजर आए. इस फिल्म में दिविता जुनेजा और प्रीत कमानी ने लीन किरदार निभाए हैं. फिल्म को उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया है और ये 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. हीर एक्सप्रेस की शूटिंग खूबसूरत ब्रिटेन के लोकेशन्स पर हुई है. कॉमेडी, इमोशन और परिवार की गर्माहट से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को एक मजेदार सफर का अनुभव कराती है.

संजय मिश्रा का कारियर

6 अक्टूबर, 1963 को बिहार के दरभंगा में जन्में संजय मिश्रा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1991 में टीवी सीरीज 'चाणक्य' से की और फिर 1995 में फिल्म 'ओ डार्लिंग! ये है इंडिया!' से बॉलीवुड में कदम रखा. इंडस्ट्री में उन्हें अब 34 साल हो चुके हैं. उन्होंने अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें कॉमेडी, ड्रामा और सीरियस किरदार शामिल हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ से 125 करोड़ के बीच आंकी जाती है.