'दूसरी बेटी ने बाहों में तोड़ दिया था दम...'कई साल बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा का खुलासा, बताई जिंदगी के काले दिन की कहानी

गोविंदा और सुनीता की शादी को 36 साल हो गए हैं. हाल ही में सुनीता ने अपनी जिंदगी के डार्क फेज को लेकर बात की. सुनीता ने कहा कि उस दिन उनकी बेटी ने बाहों में ही दम तोड़ दिया था.
Govinda Sunita Ahuja: गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच बीते काफी वक्त से रिश्ते में कड़वाहट की खबरें आ रही थीं. जिसके पीछे की वजह सुनीता आहूजा के कुछ बयान थे. जिसने दोनों के रिश्ते में दरार की खबरों को जोर दिया. हालांकि गोविंदा ने इन खबरों पर कुछ भी रिएक्ट सीधे तौर पर नहीं किया. ऐसे में सुनीता ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे काले दिन के बारे में बताया. सुनीता ने ऐसी बात कह दी जो शायद चीची के फैंस भी नहीं जानते होंगे.
बाहों में बेटी ने तोड़ दिया था दम
Usha Kakade को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने लाइफ के डार्क फेज के बारे में रिवील किया. सुनीता ने कहा- 'मेरी दूसरी बेटी का जन्म प्री-मेच्योर हुआ था. वो 3 महीने मेरी बाहों में रहीं. उसके लंग्स सही तरह से डेवलप नहीं हुए थे. तो एक दिन अचानक रात में वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही थी. उसने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया. वो वक्त काफी मुश्किल था. आज मेरी दो बेटियां और एक बेटा होता.' इससे पहले भी सुनीता ने अपनी बेटी के बारे में कई इंटरव्यू में बात की थी.
8 महीने में हो गई थी पैदा
हॉफ्टरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था- 'प्री-मेच्योर थी,8 महीने में पैदा हो गई थी. मैं उस वक्त गोविंदा के साथ काफी ज्यादा ट्रैवल करती थी. मुझे नहीं पता था..पहले डिलीवरी तो आराम से हो गई थी. मुझे लगा दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगी. मुझे नहीं पता था कि वेट नहीं उठाना है.' सुनीता का ये बयान काफी चर्चा में रहा था.
36 साल पहले हुई थी शादी
गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी. 1989 में टीना का जन्म हुआ. जिसके कुछ साल बाद बेटे का. सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी के चर्चे खूब हुए. लेकिन, हाल ही में दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें ऐसी आई कि ये बात भी खुलकर सामने आई कि सुनीता ने तलाक के लिए कोर्ट में पेपर तक जमा कर दिए थे. गोविंदा के करियर की बात करें तो वो आखिरी बार स्क्रीन पर 2019 में आई फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे.
