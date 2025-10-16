Advertisement
'उन्होंने खुद बहुत गलतियां...' सुनीता आहूजा संग तलाक की खबरों पर बोले गोविंदा- मर्द और औरत अक्सर

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें लगातार आ रही है. इन खबरों को लेकर एक्टर ने चैट शो में चुप्पी तोड़ी. एक्टर ने बताया कि आखिर तलाक की खबरों में कितना सच है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 16, 2025, 08:47 PM IST
सुनीता आहूजा और गोविंदा
Govinda Sunita Ahuja Divorce: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें लगातार आ रही है. सुनीता को कभी यूट्यूब चैनल तो कभी किसी इंटरव्यू में ऐसा कुछ कह देती हैं कि इन खबरों को हवा मिल जाती है. तो इस बार गोविंदा ने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है.

उसे दो जिम्मेदारियां दी गईं...

काजोल और ट्विंकल के शो 'टू मच बिद काजोल एंड ट्विंकल' में गोविंदा चंकी पांडे के साथ बतौर गेस्ट आए थे. इस दौरान गोविंदा ने तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी. एक्टर ने कहा- 'कोई हमें अलग नहीं कर सकता.' इसके बाद जब एक्टर से पूछा गया कि सुनीता ने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं. इस पर जवाब देते हुए एक्टर ने कहा- 'सुनीता एक बच्ची जैसी है. उसे दो जिम्मेदारियां दी गईं वो हमारे घर को संभाल पाई क्यों वो जैसी है वैसी ही है. वो ईमानदार बच्ची है. उसकी बातें कभी गलत नहीं होती. बस वो कई बार ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए.'

कई बार माफ किया...

इसी दौरान गोविंदा से पूछा गया कि क्या उनकी वाइफ सुनीता उनकी गलतियां सुधारती हैं. इस पर एक्टर ने कहा- 'उन्होंने खुद बहुत गलतियां की हैं . मैंने उन्हें और पूरे परिवार ने उन्हें कई बार माफ किया है. गोविंदा ने लंबी चलने वाली शादी में आए चैलेंज के बारे में भी बात की.' एक्टर ने कहा- 'मर्द और औरत अक्सर सिचुएशन को अलग-अलग तरीके से देखते हैं. जहां आदमी घर को लीड करता है वहीं महिलाएं धैर्य और सहानुभूति के साथ घर की इमोशनल रिदम को गाइड करती है. '

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 मिनट 49 सेकेंड का वो गाना,जिसे देवानंद ने बेकार कहकर कर दिया था रिजेक्ट, अमिताभ बच्चन की खोल दी किस्मत

 

वर्कफ्रंट
सुनीता की बात करें तो वो आजकल अपने यूट्यूब के ट्रैवल ब्लॉग में काफी ज्यादा बिजी हैं. वहीं गोविंदा की बात करें तो इन दोनों 'दुनियादारी' फिल्म की शूटिंग में बिजी है. गोविंदा और सुनीता आखिरी बार एक साथ गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ नजर आए थे. जहां पर दोनों की बॉन्डिंग जबरजदस्त थी.

 

 

Shipra Saxena

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Govinda Sunita Ahuja

