'मैं इन सब...' गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बेटी टीना ने तोड़ी चुप्पी, बयान में कह दिया बहुत कुछ
'मैं इन सब...' गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बेटी टीना ने तोड़ी चुप्पी, बयान में कह दिया बहुत कुछ

गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों के बीच बेटी टीना आहूजा ने एक बयान दिया है. इस बयान में टीना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:06 PM IST
सुनीता-गोविंदा और टीना आहूजा
सुनीता-गोविंदा और टीना आहूजा

Govinda Sunita Divorce Tina Ahuja: गोविंदा (Govinda) और सुनीता आहूजा के रिश्ते में दरार की खबरों ने सोशल मीडिया हिलाकर रख दिया है. हर कोई इन दोनों के तलाक की खबरों को लेकर चर्चा कर रहा है. हालांकि गोविंदा के मैनेजर ने इन सब बातों को सिर्फ अफवाह बताया. वहीं, अब गोविंदा की बेटी टीना आहूजा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बयान वायरल हो रहा है.

तलाक की खबरों पर टीना ने तोड़ी चुप्पी

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए टीना आहूजा ने इन सभी बातों को निराधार बताया. साथ ही कहा कि 'ये सब सिर्फ अफवाह है. हालांकि जब उनसे इन सभी स्टोरीज को लेकर पूछा गया कि क्या कहना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब फालतू की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहती.' 

A post shared by Tina Ahuja (@tina.ahuja)

क्या बोलूं मैं?

टीना से जब पूछा गया कि उनके पेरेंट्स इन चीजों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं तो टीना ने कहा- 'क्या बोलूं मैं. वो लोग तो इस देश में भी नहीं है. मैं इतने अच्छे परिवार में हूं इसके लिए अपने आपको खुशनसीब मानती हूं. मैं इस कंसर्न के लिए ग्रेटफुल हूं. प्यार और सपोर्ट के लिए जो हमें सभी लोगों से मिल रहा है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Ahuja (@tina.ahuja)

2 घंटा 20 मिनट की वो सबसे फाड़ू फिल्म, 25 दिन तक बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, आते ही 24 घंटे के अंदर OTT पर चबा डाला सबको, बनी नंबर 1

माता के मंदिर में रोईं सुनीता आहूजा

इससे पहले अपने ब्लॉग में सुनीता आहूजा माता के मंदिर में बैठकर खूब रोईं. सुनीता ने कहा था- 'जब मैं गोविंदा से मिली तो मैंने माता से प्रार्थना की थी कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए.  उन्होंने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी. दो बच्चे भी दिए. लेकिन, हमेशा सब कुछ एक सा नहीं रहता है. जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है. मुझे माता पर पूरा भरोसा है.अगर कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा तो मां काली हैं.' आपको बता दें, गोविंदा और सुनीता को लेकर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी है. लेकिन, बाद में ऐसी खबरें आई कि अब तक ठीक है.  
 

