'जो घर परिवार तोड़ने की कोशिश करेगा...'गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा
'जो घर परिवार तोड़ने की कोशिश करेगा...'गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा

Sunita Ahuja ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में तलाक की खबरों के बीच ऐसा कुछ कह दिया कि उनका बयान वायरल हो रहा है. सुनीता ने कहा कि जो भी बुरा करेगा या फिर घर तोड़ने की कोशिश करेगा तो माता रानी उसे देख रही हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:02 PM IST
सुनीता आहूजा और गोविंदा
सुनीता आहूजा और गोविंदा

Sunita Govinda Divorce Rumors: सुनीता आहूजा और गोविंदा के बीच रिश्ते में अनबन की खबरें तो काफी वक्त से आ रही हैं. लेकिन, हाल में अपने ब्लॉग में सुनीता आहूजा ने गोविंदा और अपनी शादी को लेकर बात की. साथ ही ये भी इशारों इशारों में कहा कि जो भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगी. वो बैठी है मां काली. 

मंदिर में रोईं सुनीता आहूजा

अपने ब्लॉग में सुनीता आहूजा मंदिर में जाती हुई नजर आ रही हैं. जहां पर पुजारी से बात करते हुए कहा कि वो बचपन से महालक्ष्मी मंदिर अपनी मां के साथ जाया करती थीं. इसके बाद रोते हुए हुए कहा- 'जब मैं गोविंदा से मिली तब मैंने माता से वही मांगा कि मेरी शादी उससे हो जाए. जीवन अच्छे से जाए. माता ने सारी मन्नत पूरी की. दो बच्चे भी दिए.'

मेरा घर तोड़ने वाले को...

आगे कहा कि 'हर चीज मिलना आसान नहीं होता. ऊंच नीच हो जाती है. पर मैं माता पे इतना विश्वास करती हूं कि आज मैं अगर कुछ भी देख रही हूं. मैं जानती हूं. जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा उसको तो...वो बैठी है मां काली. एक अच्छे इंसान को और अच्छी औरत को दुख देना अच्छी बात नहीं है. मैं तीनों माता से बहुत प्रेम करती हूं. जो भी परिस्थिति है और जो घर परिवार तोड़ने की कोशिश करेगा उसको मां बख्शेगी नहीं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रिपोर्ट में दावा

कुछ वक्त पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि गोविंदा की बीवी ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दी है. वहीं अब हाउटरफ्लाई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 25 मई को गोविंदा को समन भेजा था. जून से दोनों इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान सुनीता कार्ट में थीं लेकिन गोविंदा नहीं. 

दुनिया की वो बड़ी फ्लॉप फिल्म, बजट 8576029000, नुकसान 12865214560, आज तक सदमे में मेकर्स

गोविंदा की अफेयर की खबरें भी तेज

इन सबके बीच गोविंदा के अफेयर की भी खबरें तेज हैं. कई रिपोर्ट में ये कहा गया कि गोविंदा 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं. यही वजह गोविंदा और सुनीता के सेपरेशन का कारण है. बाद में उनके वकील ने भी कहा था कि 6 महीने पहले तलाक क अर्जी दी थी लेकिन फिर से साथ आ गए हैं.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Sunita AhujaGovinda

