'परिवार के लोग हमें साथ नहीं देखना चाहते...'सुनीता आहूजा के कलेजे में फिर उठी गोविंदा संग खराब रिश्तों की टीस, बोलीं-जो अच्छी औरत को दुख देगा

Sunita Ahuja on Govinda Affair: सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की खबरों के बीच एक्टर की वाइफ लगातार कोई ना कोई बयानबाजी करते सब कुछ ठीक ना होने की खबरों को लगातार बढ़ावा दे रही हैं. हाल ही में सुनीता ने यूट्यूब ब्लॉग में गोविंदा के अफेयर की खबरों और अपने अलग रहने को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते

गोविंदा संग अनबन की खबरों के बीच सुनीता आहूजा ने कहा- 'प्रॉब्लम ये है कि इसके परिवार में जो लोग है जो, मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते. वो सोचते हैं कि इनकी फैमिली इतनी खुश क्यों है. उनके खुद के बीवी बच्चे मर गए हैं. गोविंदा अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है. तो क्या है ना जैसा मैंने हमेशा कहती हूं, अगर तुम गंदे लोगों के साथ रहोगे तो वैसे बन जाओगे. आज मेरा फ्रेंड सर्किल नहीं है. मेरे बच्चे मेरे दोस्त है.'

Add Zee News as a Preferred Source

16 साल पुरानी 2 घंटा 50 मिनट की वो तगड़ी फिल्म, जो बनीं 21वीं सदी की मोस्ट पॉपुलर मूवी,बाहुबली दंगल लगान सबको चबा गई एक साथ

नाराजगी 100% है

इसके साथ ही सुनीता ने गोविंदा के अफेयर की खबरों पर कहा कि ये अफेयर की रूमर्स उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है. क्योंकि वो काफी स्ट्रॉग हैं और अपने पति से प्यार करती हैं. सुनीता ने कहा- 'मैं और चीची रहते 15 साल से आमने सामने रहते हैं. उनका घर में आना जाना रहता है . जो अच्छी औरत को दुख देगा वो भी कभी सुखी नहीं रहेगा. बेचैन रहेगा. मैंने बचपन से लेकर आजतक अपनी पूरी जिंदगी उसको दे दी है. आज भी इतना प्यार करती हूं. नाराजगी 100% है क्योंकि मैं तो सुन ही रही हूं ना. लेकिन, मैं बहुत स्ट्रॉग हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं.' आपको बता दें, सुनीता आहूजा का ये बयान उस वक्त आया है जब दोनों तलाक की खबरों को झूठा बता चुके हैं. ये दोनों एक साथ गणेश चतुर्थी पर एक साथ दिखाई दिए थे.