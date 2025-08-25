'तो गोद में लेकर...'तलाक की खबरों के बीच गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बयान, बोलीं- मैं पागल हो जाती हूं

Sunita Ahuja Govinda Divorce Rumors: एक तरफ सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ सुनीता ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रही जिसमें वो गोविंदा के बारे में बात ना करें. हाल ही में गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों पर बेटी टीना आहूजा ने चुप्पी तोड़ी तो वहीं, अब सुनीता ने बताया कि पति का नाम सुनकर उन्हें क्या हो जाता है.

सुनीता को प्यार से क्या बुलाते हैं गोविंदा?

इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए सुनीता से पूछा गया कि गोविंदा उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए क्या करते हैं. इसके जवाब में सुनीता ने कहा- 'अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया. बस प्यार से मुझे सोना बोल देते हैं तो मैं पागल हो जाती हूं.'

गोद में उठाकर घूमो फिर...

इसी बातचीत में उनसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे गोविंदा उनकी पसंद करते हैं. सुनीता ने कहा कि 'वो अभी बोलते हैं कि मैं बच्चा हूं. अभी मैं 55 की हूं, किस एंगल से बच्चा लगती हूं. मैं बोलती हूं बच्चा हूं तो गोद में लेकर घुमा ना मुझे.' सुनीता का गोविंदा को लेकर ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

तलाक की खबरों पर बेटी का रिएक्शन

इससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए टीना आहूजा ने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया था.टीना ने इन खबरों को बेबुनियाद और बेसलेस कहा था.जब टीना से पूछा गया कि वो इस तरह की बातों पर कैसे रिएक्ट करेंगी. जवाब में टीना ने कहा कि 'मैं इन फालतू बातं पर ध्यान ही नहीं देती.' आपका बता दें, सुनीता और गोविंदा में रिश्ते में कड़वाहट की खबरों के बीच हाल ही में एक्टर एयरपोर्ट स्पॉट हुए थे. जहां पर एक्टर का स्टाइल देखने लायक था. हालांकि उस वक्त वो थोड़ी जल्दबाजी में जरूर थे. खास बात है कि इन दोनों के तलाक की खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं. अपने ब्लॉग में तो सुनीता ने कहा था कि 'मेरा घर तोड़ने वाले को मां काली बख्शेगी नहीं.'