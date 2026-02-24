'एक बार नहीं दो बार भंसाली ने मुझे धोखा दिया...' इस्माइल दरबार का बड़ा खुलासा, बोले- डेढ़ साल काम करने के बाद हीरामंडी से किया रिप्लेस

Ismail Darbar Allegation on Bhansali: म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली के साथ कई मूवीज में काम किया है. जिसमें 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' शामिल है. इसमें इन्होंने इतना शानदार म्यूजिक दिया कि लोगों को दशकों बाद भी पसंद आता है. लेकिन, लंबे वक्त बाद इस्माइल दरबार ने भंसाली पर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं. इस्माइल दरबार ने कहा कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें ऐसा धोखा दिया है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे.

उसने मुझे धोखा दिया

इस बात का पहला हिंट तब मिला जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस्माइल दरबार को 'हीरामंडी' सीरीज का बैकबोन कहा जा रहा था. कहा जाता है कि ये कमेंट भंसाली को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया. इसके बाद संजय ने इन्हें प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया. भंसाली ने ये फैसला तब लिया जब वो इस्माइल दरबार के साथ मिलकर बीते कई साल से काम कर रहे थे. सुभोजीत घोष के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इस्माइल ने कहा- 'उसने मुझे धोखा दिया है. एक बार नहीं बल्कि दो बार. उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ काम करेगा. लेकिन, फिर ऐसा नहीं किया. मैंने हीरामंडी सीरीज के लिए 1.5 साल तक काम किया. लेकिन, मुझे रिप्लेस करने से पहले एक बार भी बताया नहीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

'हीरामंडी' के दौरान ये भी टूट गया

इस्माल ने संजय लीला भंसाली और अपने को लेकर खुलकर बात की है. म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि 'भले ही हमारे बीच कामकाजी चीजों को लेकर उतार-चढ़ाव रहा लेकिन, दोनों के बीच हमेशा एक दूसरे लिए सम्मान रहा है. लेकिन, हीरामंडी के दौरान ये भी टूट गया. हर गाने की शूटिंग के दौरान हमारी बहुत बहस हुई. इस मामले में मैं उनका सम्मान करता हूं. उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है. हीरामंडी तक हमारा रिश्ता अच्छा रहा. शो के प्रीमियर के लिए उन्होंने मुझे बुलाया भी था. मुझसे कहा था कि सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है किसी और को नहीं..लेकिन तब तक मेरा दिल उनके प्रति टूट चुका था. अगर मैंने और संजय ने हीरामंडी साथ की होती, तो हम इतिहास रच देते.'

20 मिनट का कैब का वो डरावना सफर, जिसने उड़ा दिए प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा के होश, पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

माफी मांगता हूं

ऐसे में जब इस्माइल से पूछा गया कि क्या कभी फ्यूचर में वो फिल्म मेकर संग काम करेंगे. इसका जवाब देते हुए इस्माइल ने कहा कि 'ऐसा मेरी या फिर संजय की इच्छा से नहीं होगा. ऐसा तभी होगा जब ईश्वर चाहेगा. इसलिए मैं संजय से माफी मांग रहा हूं. मैं अपने कमेंट्स के लिए दर्शकों के से भी माफी मांगता हूं.'