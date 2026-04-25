आमिर खान ने मोहम्मद रफी के साथ जोड़ा अरिजीत सिंह का नाम... कहा कुछ ऐसा, जिसने सबको सोचने पर कर दिया मजबूर

Aamir Khan on Arijit Singh: आमिर खान ने हाल ही में अरिजीत सिंह के साथ बिताए 4 दिनों का ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया. सादगी, संगीत और गहरी सोच से जुड़ी ये मुलाकात क्यों बन गई खास. आमिर ने अरिजीत की तुलना दिग्गज गायकों से क्यों की. जानिए इस दिलचस्प कहानी में.
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Aamir Khan on Arijit Singh: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने हालिया इंटरव्यू में काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने अपने एक खास एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की. आमिर ने बताया कि उन्होंने सिंगर अरिजीत सिंह के घर पूरे 4 दिन बिताए थे. उनके लिए ये वक्त बहुत खास और यादगार रहा. आमिर ने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ मिलने-जुलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें संगीत, सोच और भावनाओं की गहरी बात हुई. इस दौरान उन्होंने अरिजीत को बहुत करीब से समझा.
आमिर खान ने बताया कि अरिजीत सिंह की जिंदगी बेहद सिंपल है कोई दिखावा नहीं है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पहचान होने के बाद भी अरिजीत बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते हैं. उनके घर का माहौल बहुत शांत और सुकून देने वाला था. वहां हर तरफ संगीत की हल्की-सी खुशबू महसूस होती थी. आमिर के मुताबिक, इन चार दिनों में उन्होंने ये समझा कि अरिजीत का असली जादू उनकी सोच और एहसास में है. शायद यही वजह है कि उनके गाने सीधे दिल को छूते हैं और लोग उनसे खुद को जोड़ पाते हैं.
आमिर खान ने इंटरव्यू में मोहम्मद रफी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जैसे रफी साहब अपने गानों में कहानी सुना देते थे, वैसे ही अरिजीत भी हर गाने को महसूस करके गाते हैं. आमिर ने कहा, ‘अरिजीत के गाने सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी ही कहानी सुना रहा हो’. यही खासियत उन्हें आज के दौर में अलग बनाती है. उनकी आवाज में एक सच्चाई है, जो सीधे दिल तक पहुंचती है और लंबे समय तक याद रहती है. आमिर ने कहा कि किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गजों को भी याद किया.
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उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि इन सभी कलाकारों की अपनी एक अलग पहचान थी. ये लोग सिर्फ गाना नहीं गाते थे, बल्कि हर गाने में एक कहानी और भावना होती थी. आमिर के मुताबिक, अरिजीत सिंह उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके गानों में भी वही गहराई और सच्चाई देखने को मिलती है, जो पुराने दौर के संगीत में होती थी. आमिर ने ये भी कहा कि आज के समय में संगीत काफी बदल गया है. तकनीक और नए ट्रेंड्स का असर साफ नजर आता है. लेकिन अरिजीत सिंह का अंदाज अलग है.
उन्होंने कहा कि वो अपने गानों में दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हैं. आमिर का मानना है कि यही वजह है कि उनकी तुलना सोनू निगम जैसे शानदार सिंगर्स से की जाती है. अरिजीत की आवाज में दर्द, प्यार और अपनापन साफ झलकता है, जो हर किसी के दिल को छू जाता है. आमिर ने ये भी बताया कि अरिजीत के साथ बिताए 4 दिन उनके लिए किसी सीख से कम नहीं थे. उन्होंने महसूस किया कि असली कलाकार वही होता है जो अपनी कला को सबसे ऊपर रखता है. अरिजीत ने कभी अपने स्टारडम को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया.
वो आज भी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं. यही बात आमिर को सबसे ज्यादा पसंद आई. उन्होंने कहा कि अरिजीत जैसे लोग बहुत कम होते हैं, जो अपनी सादगी से ही सबका दिल जीत लेते हैं. आखिर में आमिर ने कहा कि अरिजीत सिर्फ एक अच्छे सिंगर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे कलाकार हैं. उनकी आवाज में जो ईमानदारी है, वही उन्हें खास बनाती है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘सच्चा संगीत वही होता है, जो दिल से निकले और सीधे दिल तक पहुंचे’. अरिजीत सिंह आज उसी सच्चे संगीत की पहचान बन चुके हैं.
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