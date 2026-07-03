/61 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान! 15 साल छोटी गौरी संग 5 जुलाई को घर पर ही लेंगे 7 फेरे

Aamir Khan Gauri Spratt Marriage: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान काफी लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि वे बहुत जल्द अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. खुद आमिर खान ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि वे दोनों इसी महीने की 5 तारीख को शादी कर रहे हैं. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच खलबली मच गई है. हर कोई इस शादी से जुड़ी छोटी-बड़ी बातें जानने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है.
इसी बीच इंटरनेट पर आमिर खान का एक नया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में जब मीडिया ने उनसे शादी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने बेहद सादगी से जवाब दिया. आमिर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘शादी 5 जुलाई को है और ये एक छोटा सा प्राइवेट इवेंट है’. उन्होंने आगे बताया कि 5 तारीख उनके लिए बहुत खास है. ये शादी उनके घर पर ही होगी, जिसमें सिर्फ दोनों परिवारों के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. आमिर खान के इस सादगी भरे अंदाज को उनके फैंस सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं.
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, "I am getting married on July 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. We seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH
— ANI (@ANI) July 3, 2026
खबरों के मुताबिक, आमिर खान और गौरी स्प्रैट जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ये शादी आमिर के मुंबई वाले बांद्रा घर पर होगी. जिसमें सिर्फ 150 करीबियों को बुलाया गया है. इस शादी की सबसे यूनिक बात ये है कि इसमें आमिर की दोनों एक्स-वाइफ रीना दत्ता और‘किरण राव भी शामिल हो सकती हैं. पिता के इस खास दिन पर उनके बच्चे जुनैद खान, इरा खान और आजाद खान भी मौजूद रहेंगे. आमिर ने अपने चाहने वालों और फैंस से जिंदगी के इस नए सफर के लिए ढेर सारा प्यार. दुआएं और आशीर्वाद मांगा है. शादी की रस्में पूरी तरह निजी रखी जाएंगी.
आमिर और गौरी पिछले 25 सालों से एक-दूसरे को जानते हैं. सालों तक दोनों के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती रही. लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता बदल गया. पिछले साल मार्च 2025 में जब आमिर खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, तब उन्होंने दुनिया के सामने गौरी के साथ अपने प्यार को खुलेआम कबूल किया था. उन्होंने बताया था कि सालों पुरानी ये दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है. काफी समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, अब इस कपल ने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला कर लिया है. दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.
आपको बता दें कि आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता से की थी. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम जुनैद खान और ईरा खान है. हालांकि, ये रिश्ता लंबा नहीं चला और साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव की एंट्री हुई. साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा आजाद राव खान है. शादी के 16 साल बाद, यानी साल 2021 में इस कपल ने भी अलग होने का फैसला कर लिया था. अब आमिर तीसरी शादी करने जा रहे हैं और गौरी स्प्रैट की भी ये दूसरी शादी. उनकी एक बेटी भी है.