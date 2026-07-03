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61 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान! 15 साल छोटी गौरी संग 5 जुलाई को घर पर ही लेंगे 7 फेरे

Aamir Khan Third Wedding: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 61 की उम्र में एक बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, वे अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को तीसरी शादी करने जा रहे हैं. ये शादी बेहद सादगी से उनके घर पर ही होगी, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:45 AM IST
61 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान! 15 साल छोटी गौरी संग 5 जुलाई को घर पर ही लेंगे 7 फेरे
Image Credit: Aamir Khan Gauri Spratt MarriageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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