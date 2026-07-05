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61 साल के आमिर खान को कैसे मिला तीसरी बार प्यार? जानिए गौरी स्प्रैट से पहली मुलाकात की दिलचस्प कहानी

Aamir Khan Third Wedding: दो शादियों के टूटने के बाद सुपरस्टार आमिर खान की जिंदगी में फिर से प्यार की एंट्री हुई है. वे 5 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ बेहद सादगी से तीसरी शादी करने जा रहे हैं. 25 साल पुरानी दोस्ती के प्यार में बदलने की ये बेहद दिलचस्प कहानी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:18 AM IST
61 साल के आमिर खान को कैसे मिला तीसरी बार प्यार? जानिए गौरी स्प्रैट से पहली मुलाकात की दिलचस्प कहानी
Image Credit: Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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