/61 साल के आमिर खान को कैसे मिला तीसरी बार प्यार? जानिए गौरी स्प्रैट से पहली मुलाकात की दिलचस्प कहानी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. दो शादियां टूटने के बाद आमिर खान की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी है. वे पिछले कई सालों से गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं और 2025 में उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने इस रिश्ते को ऑफिशियल किया था. हालांकि, उस वक्त उन्होंने शादी की खबरों पर ज्यादा बात नहीं की थी और मजाक में कहा था, ‘मैं मन में गौरी को अपनी पत्नी मान चुका हूं’, लेकिन अब दोनों सच में शादी करने जा रहे हैं और ये आमिर खान की तीसरी शादी है.
गौरी और आमिर का रिश्ता काफी पुराना है. दोनों एक-दूसरे को बरसों से जानते हैं. वक्त के साथ उनकी ये पुरानी जान-पहचान और गहरी दोस्ती अब एक नए खूबसूरत मोड़ पर आ गई है. जब आमिर अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब गौरी साए की तरह उनके साथ खड़ी रहीं. उन्होंने हर मोड़ पर आमिर को संभाला और उन्हें वो मेंटली और इमोशनली सपोर्ट दिया, जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी. सुख-दुख के इस सफर को तय करने के बाद, अब इस जोड़ी ने अपने इस प्यारे से रिश्ते को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है और शादी करने जा रहे हैं.
लंबे समय तक डेट करने के बाद अब दोनों ने हमेशा के लिए एक-दूसरे का हाथ थामने और शादी के बंधन में बंधने का बड़ा फैसला कर लिया है. आपको बता दें कि आमिर और गौरी की पहली मुलाकात करीब 25 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी. हालांकि, उस समय ये मुलाकात बस एक आम जान-पहचान जैसी ही थी. इसके बाद दोनों अपनी-अपनी जिंदगी और काम में बिजी हो गए. सालों तक दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं रहा. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. पूरे 25 साल के लंबे अंतराल के बाद दोनों की जिंदगी के रास्ते एक बार फिर आपस में टकराए और रिश्ते में बंध गए.
जब दोनों एक बार फिर आमने-सामने आए, तो उनके बीच का फासला हमेशा के लिए खत्म हो गया. बरसों पुरानी जान-पहचान वक्त के साथ गहरी दोस्ती में बदल गई. दिन बीतते गए और ये दोस्ती कब बेहद खूबसूरत प्यार में तब्दील हो गई, इस बात का एहसास उन दोनों को भी नहीं हुआ. आमिर खान ने लंबे समय तक अपने इस नए और बेहद खास रिश्ते को दुनिया की नजरों से पूरी तरह बचाकर रखा. वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके बारे में बातें बनाए. असल में आमिर अपने इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से पक्के हो जाना चाहते थे, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो.
यही वजह थी कि उन्होंने इस बात को हर किसी से छुपा कर रखा. आमिर खान ने साल 2025 में अपने जन्मदिन पर फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया. उन्होंने आखिरकार अपने रिश्ते पर लगी तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए गौरी स्प्रैट के साथ अपने प्यार को खुलेआम स्वीकार कर लिया है. गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं और वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. फैशन और फोटोग्राफी इंडस्ट्री में गौरी एक जाना-माना नाम हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से इस फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच नजदीकियां तब बढ़ीं जब वे साथ काम करने लगे.
आजकल गौरी स्प्रैट खुद आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में एक बेहद खास और बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. दोनों की इस नई शुरुआत से उनके फैंस काफी खुश हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आमिर खान ने अपने दिल की बात खुलकर कही. उन्होंने बताया कि जब से गौरी उनकी जिंदगी में आई हैं, तब से उन्हें मेंटली बहुत सुकून मिला. गौरी के साथ उन्हें एक बेहद अलग और गहरा जुड़ाव महसूस होता है. आमिर ने इमोशनल होते हुए कहा कि अब जाकर उन्हें लगता है कि उनकी अधूरी जिंदगी पूरी हो पाई है. उन्होंने फैंस से दुआएं मांगी हैं. दोनों की शादी आमिर खान के घर पर ही होगी.
आमिर खान के घर पर शादी की रस्में और तैयारियां पूरी सादगी के साथ शुरू हो चुकी हैं. हर तरफ खुशी का माहौल है. खबरों की मानें तो 5 जुलाई यानीआज दोनों बेहद सिंपल तरीके से घर में ही शादी करेंगे. ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में रजिस्टर की जाएगी. इस शादी को लेकर आमिर खान से कहीं ज्यादा उनके फैंस और चाहने वाले बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग इस नए जोड़े को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं. हर कोई इस नए सफर की शुरुआत के लिए दोनों को आशीर्वाद दे रहा है. घर में मेहमानों का आना-जाना लगा हुआ है.
आमिर खान की पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से हुई थी. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम जुनैद खान और इरा खान है. शादी के करीब 16 साल बाद, साल 2002 में दोनों ने एक-दूसरे से तलाक ले लिया. इसके बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव की एंट्री हुई. उन्होंने साल 2005 में उनसे दूसरी शादी की. साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके घर बेटे आजाद खान का जन्म हुआ. हालांकि, आमिर और किरण का रिश्ता भी लंबा नहीं चल सका और 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. भले ही आज दोनों पति-पत्नी नहीं हैं, लेकिन बेटे आजाद की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.