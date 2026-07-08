/आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के लिए बनवाई खास वेडिंग रिंग, 3 महीने ढूंढा गया रेयर रूबी पत्थर; 256 घंटे की मेहनत

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने 6 जुलाई को अपनी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से रजिस्टर्ड मैरिज कर ली. दोनों ने मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल वाले घर में बेहद सादगी से रजिस्टर्ड मैरिज की. इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के करीबी लोग, दोस्त और दोनों के बच्चे मौजूद रहे. कपल ने किसी भव्य समारोह की बजाय निजी और यादगार तरीके से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की.
शादी के बाद अब आमिर और गौरी की वेडिंग रिंग सबसे ज्यादा चर्चा में है. आमिर ने गौरी को जो अंगूठी पहनाई, उसे खास तौर पर डिजाइन कराया गया है. इस अंगूठी के बीचों-बीच मेडागास्कर से मंगाया गया बेहद दुर्लभ नेचुरल रूबी जड़ा गया है, जिसे कैबोशॉन कट में तराशा गया है.
रूबी को सोने के मुकुट जैसी डिजाइन पर लगाया गया है. इसके चारों ओर 40 असली हीरे जड़े हैं, जो इस अंगूठी को और भी आकर्षक बनाते हैं. इसकी खास डिजाइन और दुर्लभ रत्न की वजह से यह वेडिंग रिंग लोगों का ध्यान खींच रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस खास रूबी को ढूंढ़ने में लगभग तीन महीने लगे. बताया जा रहा है कि दुनिया में मिलने वाले रूबी पत्थरों में से 0.1 प्रतिशत से भी कम इस लेवल की क्वालिटी वाले होते हैं. इस लिए इस रेयर रत्न को चुनने में इतना लंबा वक्त लगा.
रिंग तैयार करने में भी कारीगरों ने जबरदस्त मेहनत की. इसे बनाने में 256 घंटे से ज्यादा का समय लगा और 131 कुशल कारीगरों ने मिलकर इस बेशकीमती अंगूठी को लास्ट टच से तैयार किया. सबसे खास बात ये है कि आमिर खान पहले भी गौरी स्प्रैट को बेहद खास और कस्टम-डिजाइन ज्वेलरी गिफ्ट कर चुके हैं. इसी साल की शुरुआत में गौरी एक खूबसूरत एक्वामरीन रिंग पहने नजर आई थीं. ये भी रेयर पत्थर ब्राजील से मंगाया गया था और उसके चारों ओर 40 नेचुलर हीरे जड़े थे. यह खास अंगूठी भी आमिर की ओर से गौरी के लिए एक खास तोहफा थी.
बता दें कि गौरी स्प्रैट लंबे समय से फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं. वह आमिर खान प्रोडक्शन्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. आमिर और गौरी एक-दूसरे को करीब 25 साल से जानते हैं. हालांकि दोनों के बीच प्यार कुछ समय पहले ही शुरू हुए. लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखने के बाद अब उन्होंने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है.आमिर खान की यह तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और बाद में किरण राव से शादी की थी.