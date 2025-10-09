'मैं उसका काम देखूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा...' बहू गौहर खान के काम के सख्त खिलाफ हैं ससुर इस्माइल दरबार,बोले- हमारे घर की इज्जत है तो

Gauhaur Khan के काम को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है. स्माइल ने कहा कि वो गौहर का काम नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है.
Ismail Darbar on Gauhaur Khan Work: म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने हाल ही में कई चीजों को लेकर खुलासा किया. सलमान खान-ऐश्वर्या राय ये लेकर अब बहू गौहर खान को लेकर ऐसी बात कह दी कि उसे सुनने के बाद लोग शॉक्ड है.
पुरानी सोच वाले हैं इस्माइल दरबार
इस्माइल दरबार ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी पुरानी सोच को लेकर बात की. इन्होंने कहा कि वो अपनी बहू गौहर का शादी और मां बनने के बाद काम करने का समर्थन नहीं करते हैं. इसके साथ ही कहा कि वो गुस्से से बचने के लिए गौहर का काम भी नहीं देखते है. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में दरबार साहब ने कहा- 'गौहर के बारे में इतना ही जानता हूं कि जैद के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है.'
ये तो नहीं बोल सकता कि तुम छोड़ दो
इस्माइल ने आगे कहा- 'जैद का पहला बच्चा हुआ जेहान...उसकी परवरिश दोनों ने बहुत अच्छे से की. जैद अब बोलता है कि समझ में आता है कि परवरिश क्या होती है. मेरा एक नेचर है कि मेरी फैमिली की जो परवरिश है वो थोड़ी पुरानी सोच वाली है. मैं ये सोचता हूं कि अब हमारे घर की इज्जत है तो मैं अब ये तो नहीं बोल सकता कि तुम छोड़ दो. मेरा वो अधिकार नहीं है. वो अधिकार अगर किसी का है तो जैद का है. इसलिए मैं उसके काम को नहीं देखता. अगर मैं देखूंगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा. मैं उस तरह की फैमिली से नहीं हूं.
हो रहे ट्रोल
इस्माइल ने अपनी बीवी की बात करते हुए कहा कि 'मेरी वाइफ आयेश ने अपने बच्चे के खातिर काम करना बंद कर दिया था. उस वक्त एक शो से एक महीने में 5 लाख रुपये हर महीने कमा रही थी.एक्टिंग के ऑफर भी आ रहे थे. लेकिन, कभी भी नहीं कहा कि वो गाना गाना या फिर परफॉर्म करना चाहती हैं. जब मुझे पैसों की जरूरत थी, तब भी उन्होंने हमारे लिए कमाने की बात नहीं की.' इस्माइल दरबार का ये बयान वायरल हो हा है और कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.
