प्रकाश राज पर टूटा दुखों का पहाड़, 86 की उम्र में मां का निधन; पवन कल्याण ने जताया दुख

Prakash Raj Mother Passes Away: दिग्गज एक्टर प्रकाश राज की मां का निधन हो गया. उनका निधन 86 साल की उम्र हुआ. सुवर्णलता के निधन पर सुपरस्टार पवन कल्याण ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.
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मशहूर दिग्गज एक्टर प्रकाश राज पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. एक्टर की मां सुवर्णलता का 29 मार्च को निधन हो गया. वह 86 साल की थीं. उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली. परिवार के अनुसार, सुवर्णलता 86 साल की थीं और बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर रह रही थीं, जहां उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज शाम बेंगलुरु में किया जाएगा, जिसमें उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के शामिल होने और उन्हें श्रद्धांजलि देने की उम्मीद है.
बता दें कि सुवर्णलता कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी. एक बार प्रकाश राज ने बताया था कि ब्रेन सिस्ट की सर्जरी के बाद उनकी मां को याददाश्त की समस्या हो गई थी. वे अपने करीबी परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाती थीं. प्रकाश राज की मां के निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सदस्य और प्रशंसकों ने परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की.
सुवर्णलता के निधन पर, फिल्म इंडस्ट्री के उनके साथी कलाकारों और चाहने वालों की ओर से प्रकाश राज और उनके पूरे परिवार को संवेदनाएं मिल रही हैं. इस समय परिवार बेंगलुरु में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने और सुवर्णलता के जीवन को याद करने पर ध्यान दे रहा है; वहीं इस मुश्किल दौर में कई लोग भारतीय सिनेमा के साथ प्रकाश राज के लंबे जुड़ाव को भी याद कर रहे हैं.
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'मुझे यह जानकर गहरा दुख हुआ कि प्रसिद्ध एक्टर श्री प्रकाश राज की माता श्रीमती सुवर्णलता गरु का निधन हो गया है. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. मैं श्री प्रकाश राज गारु और उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं.'
बात करें वर्कफ्रंट की, तो प्रकाश राज के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. हाल ही में वे ‘दे कॉल हिम ओजी’ और ‘देवरा: पार्ट 1’ में नजर आए. वे ‘दृश्यम 3’ के लिए भी काम कर रहे हैं. अपने एक्स अकाउंट पर प्रकाश राज ने टीम से जुड़ने की पुष्टि की थी.
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