Advertisement
trendingNow13159000
Hindi Newsबॉलीवुडप्रकाश राज पर टूटा दुखों का पहाड़, 86 की उम्र में मां का निधन; पवन कल्याण ने जताया दुख

प्रकाश राज पर टूटा दुखों का पहाड़, 86 की उम्र में मां का निधन; पवन कल्याण ने जताया दुख

Prakash Raj Mother Passes Away: दिग्गज एक्टर प्रकाश राज की मां का निधन हो गया. उनका निधन 86 साल की उम्र हुआ. सुवर्णलता के निधन पर सुपरस्टार पवन कल्याण ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रकाश राज पर टूटा दुखों का पहाड़, 86 की उम्र में मां का निधन; पवन कल्याण ने जताया दुख

मशहूर दिग्गज एक्टर प्रकाश राज पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. एक्टर की मां सुवर्णलता का 29 मार्च को निधन हो गया. वह 86 साल की थीं. उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली. परिवार के अनुसार, सुवर्णलता 86 साल की थीं और बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर रह रही थीं, जहां उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज शाम बेंगलुरु में किया जाएगा, जिसमें उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के शामिल होने और उन्हें श्रद्धांजलि देने की उम्मीद है.

बता दें कि सुवर्णलता कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी. एक बार प्रकाश राज ने बताया था कि ब्रेन सिस्ट की सर्जरी के बाद उनकी मां को याददाश्त की समस्या हो गई थी. वे अपने करीबी परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाती थीं. प्रकाश राज की मां के निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सदस्य और प्रशंसकों ने परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की.

इंडस्ट्री कलाकारों ने की संवेदना व्यक्त

सुवर्णलता के निधन पर, फिल्म इंडस्ट्री के उनके साथी कलाकारों और चाहने वालों की ओर से प्रकाश राज और उनके पूरे परिवार को संवेदनाएं मिल रही हैं. इस समय परिवार बेंगलुरु में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने और सुवर्णलता के जीवन को याद करने पर ध्यान दे रहा है; वहीं इस मुश्किल दौर में कई लोग भारतीय सिनेमा के साथ प्रकाश राज के लंबे जुड़ाव को भी याद कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'मुझे यह जानकर गहरा दुख हुआ कि प्रसिद्ध एक्टर श्री प्रकाश राज की माता श्रीमती सुवर्णलता गरु का निधन हो गया है. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. मैं श्री प्रकाश राज गारु और उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं.'

प्रकाश राज की फिल्में  

बात करें वर्कफ्रंट की, तो प्रकाश राज के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. हाल ही में वे ‘दे कॉल हिम ओजी’ और ‘देवरा: पार्ट 1’ में नजर आए. वे ‘दृश्यम 3’ के लिए भी काम कर रहे हैं. अपने एक्स अकाउंट पर प्रकाश राज ने टीम से जुड़ने की पुष्टि की थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actor prakash raj

Trending news

कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट