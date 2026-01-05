नए साल में फिल्म इंडस्ट्री को तगड़ा झटका, नहीं रहे ये स्टार, 3 दशकों तक किया राज, इस बीमारी ने ली जान

Kannan Pattambi Dies at 62: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का निधन हो गया. यह खबर फिल्म जगत के लिए एक बड़ा झटका है. करीब तीन दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहने वाले कन्नन ने कई फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाई.
कन्नन पट्टाम्बी लंबे समय से किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनका इलाज कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने 62 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन की पुष्टि उनके बड़े भाई और फिल्म निर्माता मेजर रवि ने की.
फेसबुक पोस्ट से दी जानकरी
मेजर रवि ने फेसबुक पर मलयालम में एक इमोशनल पोस्ट लिखा और अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'मेरा प्यारे भाई कन्नन पट्टाम्बी, जो फिल्मों में प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम करते थे, कल रात 11:41 बजे हमें छोड़कर चले गए. उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे पलक्कड़ जिले के नजंगट्टीरी स्थित घर पर होगा. मेरे छोटे भाई अब स्वर्ग में हैं. ओम शांति.’
कन्नन पट्टाम्बी का सफर
कन्नन पट्टाम्बी का जन्म 1964 में केरल के पलक्कड़ जिले के पट्टाम्बी में हुआ था. उनके पिता पी. कुट्टीशंकरन नायर, भारतीय सेना में अधिकारी थे, और उनकी मां का नाम ए.टी. सत्यभामा था. उन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान प्रोडक्शन कंट्रोलर और अभिनेता दोनों के रूप में बनाई. वह अपने भाई मेजर रवि के करीबी सहयोगी रहे, जो पहले भारतीय सेना के अधिकारी थे और बाद में फिल्म निर्माता बने. कन्नन ने मेजर रवि द्वारा निर्देशित या निर्मित फिल्मों के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके प्रमुख प्रोजेक्ट्स में 'मिशन 90 डेज' शामिल है, जो राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के दौरान मेजर रवि के अनुभवों पर आधारित थी.
कन्नन पट्टाम्बी की फिल्में
अभिनय के क्षेत्र में कन्नन पट्टाम्बी ने लगभग 23 मलयालम फिल्मों में काम किया. उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद किया. उन्होंने सुपरस्टार मोहनलाल के साथ कई फिल्मों में काम किया. इनमें 'पुलिमुरुगन' भी शामिल है, जिसने मलयालम सिनेमा को 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया. इसके अलावा उन्होंने '12वीं मैन', 'ओडियन', 'अनंतभद्रम', 'वेट्टम', 'कीर्तिचक्र', 'पुनराधिवासम', 'क्रेजी गोपालन' और 'कंधार' जैसी चर्चित फिल्मों में भी काम किया.
