Advertisement
trendingNow13114185
Hindi Newsबॉलीवुडएक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए गोविंदा को माफ करने को तैयार पत्नी सुनीता, लेकिन रखी एक शर्त

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए गोविंदा को माफ करने को तैयार पत्नी सुनीता, लेकिन रखी एक शर्त

बॉलीवुड एक्टर राजा बाबू यानी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बीते कई महीनों से सुर्खियों में हैं. आए दिन दोनों की कोई न कोई खबर सामने आती है. साथ ही कई ऐसी भी खबरें आई हैं कि गोविंदा ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए गोविंदा को माफ करने को तैयार पत्नी सुनीता, लेकिन रखी एक शर्त

गोविंदा और सुनीता आहूजा अपने निजी रिश्तों को लेकर सुर्खियों में हैं. सुनीता ने गोविंदा पर एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर का आरोप लगाया है. हाल ही में सुनीता ने कहा कि गोविंदा उनके बचपन का प्यार हैं. उन्होंने अपनी उम्र और मेनोपॉज के दौरान पति के सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

गोविंदा को माफ करने को तैयार पत्नी सुनीता

बॉलीवुड एक्टर राजा बाबू यानी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बीते कई महीनों से सुर्खियों में हैं. आए दिन दोनों की कोई न कोई खबर सामने आती है. साथ ही कई ऐसी भी खबरें आई हैं कि गोविंदा ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है. सुनीता ने गोविंदा पर अफेयर का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि एक स्ट्रग्लिंग एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर चल रहा है,जो उन्हें 'शुगर डैडी' के रूप में इस्तेमाल कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में अपने एक व्लॉग में सुनीता ने बताया कि वह गोविंदा को माफ करने के लिए तैयार हैं. सुनीता ने कहा, 'आपको शायद पता ना हो, गोविंदा मेरे बचपन का प्यार हैं. अगर वो सुधर जाए और हमारे हिसाब से रहे तो मैं माफ कर दूंगी उसे. मुझे ये सब जो न्यूज में आ रहा है, नहीं सुनना है.'

सुनीता ने गोविंदा के सामने रखी शर्त 

उन्होंने आगे कहा, 'यह सब झेलने की उम्र नहीं है. मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं. इस समय हर महिला को अपने पति और बच्चों के सहयोग की जरूरत होती है क्योंकि हमारा मन अस्थिर हो जाता है. हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमसे प्यार करे और हमें तनाव न दे.'

बीते दिनों एक इंटरव्यू में गोविंदा ने उन पर लगे चीटिंग के आरोपों पर बात की थी. एक्टर ने कहा- 'कब नहीं लगा आरोप मुझपर? जो आरोप लगा रहा है मेरे बचपन का प्यार है. प्यार के मामले में ये कभी सही नहीं रहा. अब जो प्यार हो रहा है किसी के सोचने के मुताबिक ये बुढ़ापा है.'

गोविंदा और सुनीता की शादी को तीन दशक से अधिक समय हो चुका है. उनके दो बच्चे हैं - बेटा यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा. पिछले साल दिसंबर में सुनीता ने स्वीकार किया था कि गोविंदा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

 Govinda

Trending news

असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना