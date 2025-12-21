Advertisement
62 साल का वो अभिनेता, जिसे कहा जाता है हॉलीवुड के भरोसेमंद स्टार; जो हर किरदार में जान डाल देता है

Dec 21, 2025
राल्फ फिएनेस एक ब्रिटिश कलाकार हैं जिनका सितारा हॉलीवुड में भी बुलंदियों पर है. इस स्टार का जन्म 22 दिसंबर 1962 को ब्रिटेन में हुआ. भले ही वे ब्रिटिश अभिनेता हैं, लेकिन उनकी पहचान और प्रभाव हॉलीवुड सिनेमा में बेहद गहरा रहा है. गंभीर, जटिल और यादगार किरदारों के लिए जाने जाने वाले फिएनेस उन अभिनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने कला और व्यावसायिक सिनेमा—दोनों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

'अमोन' का किरदार निभाने वाले एक्टर

राल्फ फिएनेस को अंतरराष्ट्रीय पहचान 1993 में आई फिल्म शिंडलर्स लिस्ट से मिली, जिसमें उन्होंने अमोन गोएथ जैसा भयावह और ऐतिहासिक किरदार निभाया. इस भूमिका ने न केवल उन्हें ऑस्कर नामांकन दिलाया, बल्कि यह साबित किया कि वे मानवीय अंधेरे पहलुओं को परदे पर उतारने की असाधारण क्षमता रखते हैं. इसके बाद द इंग्लिश पेशेंट, रेड ड्रैगन, और इन ब्रूज जैसी फिल्मों ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं की पंक्ति में खड़ा कर दिया.

नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए राल्फ फिएनेस का चेहरा हैरी पॉटर सीरीज के खलनायक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रूप में हमेशा याद किया जाएगा. इस किरदार ने उन्हें वैश्विक पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया और यह दिखाया कि वे बड़े फ्रैंचाइजी सिनेमा में भी उतनी ही प्रभावशाली मौजूदगी रखते हैं.

हॉलीवुड के भरोसेमंद स्टार?

फिएनेस का करियर इस बात का उदाहरण है कि सिनेमा में स्थायित्व ग्लैमर से नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं और निरंतर उत्कृष्टता से आता है.

हाल ही में 62 साल के राल्फ फिएनेस तब चर्चा में आए जब वो जिम में पसीना बहाते दिखे. इनके श्रम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और प्रशंसकों ने भी खूब सराहा. दरअसल, ये बदलाव महज फिटनेस के लिए नहीं था बल्कि एक फिल्म की तैयारी थी. डायरेक्टर की डिमांड के हिसाब से खुद को बदला. ऐसा उन्होंने द रिटर्न्स के अपने रोल के लिए किया था. ऐसी खूबियां ही इस अभिनेता को एक स्टार और हॉलीवुड का भरोसेमंद कलाकार बनाती हैं.

