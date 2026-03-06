Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड‘छोटे शो’ के तानों पर भड़के गोविंदा, क्यों मर्सिडीज छोड़ छोटी कार में क्यों घूमे रहे हीरो नंबर 1? बोले- ‘अहंकार से...’

Govinda: स्कूल के एक इवेंट में डांस करने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए गोविंदा ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है. कुछ लोगों ने इन इवेंट्स को ‘छोटे शो’ कहकर उनकी आलोचना की थी. अब एक इंटरव्यू में गोविंदा ने साफ कहा कि ये इवेंट्स बड़े लोगों से...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:26 AM IST
Govinda Breaks Silence on Small Shows
Govinda Breaks Silence on Small Shows: हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा इन दिनों एक स्कूल इवेंट में डांस को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था. वायरल वीडियो में वे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक स्कूल के इवेंट में डांस करते नजर आए थे. वीडियो सामने आने के बाद कई फैंस ने उनकी एनर्जी और अंदाज की तारीफ की. वहीं, कुछ लोगों ने इसे ‘छोटे शो’ कहकर उनकी आलोचना भी की और ये उनका डाउनफॉल है. 

अब इन आलोचनाओं पर गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुलकर अपनी बात रखी. एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे ऐसे काम कभी भी अपने अहंकार के आधार पर नहीं चुनते. गोविंदा ने कहा कि लोग जिन इवेंट्स को छोटा बता रहे हैं, असल में वे उतने छोटे नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘वो जिनको छोटा कह रहे हैं वो एक सीएम से जुड़ा इवेंट है और दूसरा एक सांसद का है. उन्हीं को लोग छोटा शो कह रहे हैं’. सोशल मीडिया पर फैल रही बातों को लेकर भी गोविंदा ने अपनी राय रखी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्रोलिंग पर गोविंदा का करारा जवाब

उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया को कंट्रोल करना आसान नहीं है. कोई भी वहां अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है या हेडलाइन बना सकता है. गोविंदा ने कहा, ‘सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है. वहां लोग जैसे चाहें वैसे टाइटल बना देते हैं और बातें फैला देते हैं’. आगरा में उनकी यात्रा के दौरान ‘छोटी कार’ से जाने को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे. इस पर भी अभिनेता ने साफ जवाब दिया. उन्होंने बताया कि ये सब वहां के रुल्स और प्रोटोकॉल की वजह से होता है. 

5 साल पुरानी वो सबसे बड़ी डिजास्टर... जिसके 5 में से 2 गाने आज भी हैं चार्टबस्टर, यूट्यूब पर बटोरे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज

छोटी कार वाले विवाद पर अभिनेता ने सफाई दी

गोविंदा ने कहा, ‘वहां सिर्फ वही गाड़ियां अंदर जाने की इजाजत होती है. आपकी मर्सिडीज जैसी बड़ी गाड़ियां बाहर ही खड़ी करनी पड़ती हैं, क्योंकि वही वहां का नियम है’. दरअसल जनवरी में गोविंदा ने प्रतापगढ़ के दो अलग-अलग स्कूलों के एनुअल प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स, टीचर्स और वहां मौजूद लोगों के साथ खूब बातचीत की. उनके आने से स्कूल का माहौल और भी खास बन गया. बच्चों और अभिभावकों के लिए ये एक यादगार पल था, क्योंकि उन्होंने अपने पसंदीदा स्टार को बिल्कुल करीब से देखा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्कूल इवेंट में डांस कर फैंस को किया खुश

दिन के इवेंट्स में गोविंदा संगम इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे थे. वहां उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था. दर्शकों के कहने पर वह स्टेज पर गए और अपने मशहूर गाने ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ पर डांस किया. इसके अलावा उन्होंने ‘अंगना में बाबा’ गाना भी गाया और अपनी फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग सुनाए. शाम को वह एक दूसरे स्कूल के इवेंट्स में भी पहुंचे, जहां सफेद सूट में नजर आए और इवेंट की शुरुआत के लिए दीप भी जलाया. बता दें, वे काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

Govinda

