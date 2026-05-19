62 साल के गोविंदा का टूटा दांत देख चौंके फैंस, वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई हलचल, फैंस बोले- ‘अरी मैया! यो क्या देख लियो...’

Govinda Viral Video: 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनके चाहने वालों की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है. जहां भी वो नजर आते हैं, वहां फैंस की भीड़ जुट जाती है. 17 मई को मुंबई में हुए एक इवेंट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. गोविंदा जैसे ही पहुंचे, लोगों की नजरें उन पर टिक गईं. हर कोई उनकी एक झलक कैमरे में कैद करने के लिए एक्साइटेड दिखा. सोशल मीडिया पर अब इस इवेंट के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

मुंबई के इस इवेंट में गोविंदा हमेशा की तरह मुस्कुराते और लोगों से मिलते नजर आए. इसी दौरान कैमरे में उनका टूटा हुआ दांत भी दिखाई दिया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई. कई लोग हैरान रह गए कि आखिर उनका दांत कैसे टूट गया. हालांकि, गोविंदा पूरे समय काफी खुश और कॉन्फिडेंट नजर आए. फैंस भी उन्हें देखकर बेहद खुश दिखे और उनके साथ फोटो-वीडियो लेने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए. आज भी उनके फैंस बेहद चाहते हैं.

फैंस ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

गोविंदा का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के ढेरों कमेंट्स आने लगे. कई यूजर्स ने पूछा कि आखिर उनका दांत कैसे टूट गया, जबकि कुछ फैंस ने इसे उम्र के साथ होने वाली नॉर्मल सी बात बताया. एक यूजर ने लिखा, ‘जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो ऐसी चीजें होना आम बात है’. वहीं, दूसरे ने कहा, ‘इसमें हैरानी की क्या बात है’. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी अपना रिएक्शन दिया. हालांकि, ज्यादातर फैंस ने गोविंदा के लिए अपना प्यार दिखाया और उनके सपोर्ट में बातें लिखीं.

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फैंस बोले- गोविंदा जैसा कोई नहीं

कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने गोविंदा की जमकर तारीफ की. एक फैन ने लिखा कि गोविंदा सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. दूसरे यूजर ने कहा कि कुछ भी हो जाए आप हमेशा हमारे सुपरस्टार रहेंगे. एक और यूजर ने लिखा कि गोविंदा जैसा कलाकार आज तक कोई नहीं आया. लोगों ने ये भी कहा कि उनके टूटे दांत से ज्यादा उनकी प्यारी मुस्कान पर ध्यान देना चाहिए. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनका सपोर्ट करते नजर आए. फैंस ने उन्हें हमेशा इंस्पिरेशन और एंटरनेटमेंट का सोर्स बताया.

पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं गोविंदा

गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं. हालांकि, दोनों अक्सर साथ भी नजर आते हैं. इसी बीच गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा को सपोर्ट करने एक इवेंट में पहुंचे. टीना जल्द ही नया कुकिंग रियलिटी शो ‘मां है ना’ में दिखाई देने वाली हैं. इस शो को लेकर पूरा परिवार काफी उत्साहित नजर आ रहा है. फैंस भी इस शो को लेकर काफी उत्साहित हैं और बेसब्री इंतजार कर रहे हैं.

टीना आहूजा और सुनीता आहूजा का नया शो

इस नए शो में टीना आहूजा के साथ उनकी मां सुनीता आहूजा भी नजर आने वाली हैं. बताया जा रहा है कि इस शो का संबंध शिल्पा शेट्टी से जुड़ा है. हालांकि, किसी वजह से सुनीता आहूजा इवेंट में शामिल नहीं हो सकीं. ऐसे में गोविंदा अकेले पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी टीना आहूजा का हौसला बढ़ाया. लंबे समय बाद गोविंदा को पब्लिक इवेंट्स में देखकर फैंस बेहद खुश नजर आए. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग पुराने दिनों को याद कर रहे हैं लगातार शेयर कर रहे.