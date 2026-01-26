'तूने जवानी में किया तो क्या...' गोविंदा की सफाई के बाद सुनीता आहूजा का अफेयर को लेकर बयान, बोलीं- ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं लेकिन...

Sunita Ahuja on Govinda Affair: गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच की खटपट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. सुनीता गोविंदा को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बोले जा ही हैं जिसके बाद गोविंदा ने पहली बार रिएक्ट करके कहा था कि उनका इस्तेमाल किसी षड़यंत्र को लेकर किया जा रहा है. इस बारे में सुनीता को पता भी नहीं है. अब हाल ही में सुनीता ने एक इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर की खबरों पर फिर से बयान दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये तुम्हारी उम्र नहीं है

मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा से जब गोविंदा के अफेयर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा- 'मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं. मैंने हमेशा कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब होता है. मैंने हमेशा ये कहा है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है. लेकिन क्या है ना...आजकल की जो लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए उन्हें शुगर डैडी की जरूरत होती है जो उनका खर्चा चलाए.शकल दो कौड़ी की होती है हीरोइन बनना है. फिर क्या होता है फंसा लेती है और बाद में ब्लैकमेल करती हैं.'

तुम थोड़े ही बेवकूफ हो...

सुनीता ने आगे कहा- 'ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं. लेकिन, तुम थोड़े ही बेवकूफ हो...तुम 63 साल के हो. तुम्हारा एक परिवार है...सुंदर बीवी है और दो बच्चे हैं. तो 63 साल की उम्र में तुम ये सब नहीं कर सकते. तुमने जवानी में किया तो चलो वो ठीक है. जवानी में हम भी गलतियां करते हैं. पर इस उम्र में नहीं.'

गोविंदा का जवाब

इससे पहले गोविंदा ने सुनीता आहूजा के आरोपों और अपने अफेयर की खबरों के लेकर चुप्पी तोड़ी थी. गोविंदा ने एएनआई से बात करते हुए कहा था- 'मैंने ये महसूस किया है कि कई बार ना बोलने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं. तो आज मैं जवाब दे रहा हूं. मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है. मेरे परिवार को इस बारे में पता नहीं है वो उनका इस्तेमाल कर रहा.सुनीता को तो ये भी नहीं पता कि उसका इस्तेमाल हो रहा है. उसे एक सलामी क्रिकेटर की तरह मेरे खिलाफ फील्ड में उतार दिया गया है.