Advertisement
trendingNow13132387
Hindi Newsबॉलीवुड63 की उम्र में पत्नी को धोखा दे रहे ‘हीरो नंबर 1’? सुनीता आहूजा के आरोप पर गोविंदा ने तोड़ चुप्पी, बोले- ‘ पब्लिक में शर्मिंदा...’

63 की उम्र में पत्नी को धोखा दे रहे ‘हीरो नंबर 1’? सुनीता आहूजा के आरोप पर गोविंदा ने तोड़ चुप्पी, बोले- ‘ पब्लिक में शर्मिंदा...’

Govinda Sunita Ahuja: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर बड़ा विवाद सामने आ गया है. सुनीता ने इंटरव्यू में गोविंदा पर किसी नई एक्ट्रेस के साथ रिश्ते में होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने साल 2025 को अपने परिवार के लिए ‘बर्बाद’ तक बता दिया. इन आरोपों के बाद बॉलीवुड में हलचल मच गई है और फैंस भी इस पूरे मामले को लेकर हैरान हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Govinda on Wife Allegiance
Govinda on Wife Allegiance

Govinda on Wife Allegiance: बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते काफी समय से खूब सुर्खियों बटोर रहे हैं. दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है. हाल ही में सुनीता आहूजा ने अपने कई इंटरव्यू में अपने पति गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए. जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया. उनका कहना है कि गोविंदा किसी नई एक्ट्रेस के साथ रिश्ते हैं और और इस वजह से उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है. 

इन बयानों के बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है. सुनीता आहूजा ने साफ कहा कि साल 2025 उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा. उन्होंने इसे ‘बर्बाद साल’ तक बता दिया. सुनीता का कहना है कि 63 साल की उम्र में गोविंदा को अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. उनके मुताबिक जब बच्चे बड़े हो चुके हों और बेटी की शादी की उम्र हो, तब ऐसी बातें परिवार को और परेशान करती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इस उम्र में जिम्मेदारियों को समझना ज्यादा जरूरी होता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

Add Zee News as a Preferred Source

सुनीता आहूजा ने रिश्तों पर उठाए सवाल

सुनीता ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी अपनी राय खुलकर रखी. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाली कई लड़कियां अक्सर ‘शुगर डैडी’ की तलाश में बड़े सितारों के करीब आने की कोशिश करती हैं. उनका मानना है कि ऐसे समय में सिर्फ परिवार ही साथ खड़ा रहता है. बाकी लोग अक्सर पैसे या अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं. सुनीता ने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त में असली सहारा सिर्फ परिवार ही होता है. अब इन आरोपों पर खुद गोविंदा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया.

19 दिन बाद आया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, अब कैसी है उनकी हालत? कई दिनों से ICU में हैं भर्ती

गोविंदा ने आरोपों पर दिया करारा जवाब

हालांकि, इस दौरान उनका अंदाज काफी शांत और अलग नजर आए. उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए कहा कि वे किसी को पब्लिक के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते. गोविंदा ने कहा, ‘कभी-कभी लोग जो दिखाते हैं, सच उससे अलग होता है’. उनका मानना है कि जिंदगी में किसी को नीचा दिखाने से बेहतर है इंसान अपने काम पर ध्यान दे और आगे बढ़े. गोविंदा ने इशारों में ये भी कहा कि कई बार लोग अपने दर्द को ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

विवाद के बीच सुनीता को अब भी उम्मीद

उन्होंने कहा कि जब कोई बहुत दुखी होने की बात करे और फिर भी उसके चेहरे पर चमक दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि कहानी पूरी नहीं बताई जा रही. इसी बातचीत में उन्होंने उस नई एक्ट्रेस का भी शुक्रिया अदा किया जिसने पूरे विवाद के दौरान चुप्पी बनाए रखी. फिलहाल इस पूरे मामले ने फैंस को हैरान कर दिया है. दूसरी तरफ सुनीता अब भी उम्मीद कर रही हैं कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा. उनका कहना है, ‘उम्मीद है साल 2026 में भगवान गोविंदा को सही रास्ता दिखाएंगे’.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

GovindaSunita Ahuja

Trending news

गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता