‘वो गोल्ड डिगर नहीं थीं, मैं ही...’ क्या थी सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिश्ते की सच्चाई? 4 साल बाद बिजनेसमैन ने खोले कई राज

Lalit Modi On Sushmita Sen: साल 2022 में जब बिजनेसेमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थीं, तब दोनों काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगी थीं. कई लोगों ने सुष्मिता सेन को लेकर गलत कमेंट्स भी किए थे और उन्हें ‘गोल्ड डिगर’ तक कह दिया था. अब करीब 4 साल बाद ललित मोदी ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है और सुष्मिता का बचाव करते हुए उन सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताया.

अपने एक हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के बारे में बात करते हुए कहा कि लोगों ने उनके और सुष्मिता के रिश्ते को लेकर कई गलत धारणाएं बना ली थीं. ललित मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘अगर कोई डिगर था तो वो मैं था, सुष्मिता नहीं. मैं डायमंड डिगर था, क्योंकि वो खुद एक डायमंड हैं’. उन्होंने बताया कि सुष्मिता कभी किसी से फायदा उठाने वाली इंसान नहीं रहीं. वे हमेशा अपनी मेहनत, काबिलियत और आत्मनिर्भरता के दम पर आगे बढ़ी हैं. इसलिए उन्हें ‘गोल्ड डिगर’ कहना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद था और है.

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रिश्ते को बताया जिंदगी का खास दौर

साथ ही ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि वे उनकी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा रही हैं. उन्होंने बताया कि सुष्मिता ने उन्हें कई बातों में बेहतर इंसान बनने की इंस्पिरेशन दी और जीवन को अलग नजरिए से देखने में मदद की. ललित ने कहा, ‘दोनों के बीच हमेशा अच्छा तालमेल और सम्मान का रिश्ता रहा’. उन्होंने कहा कि साथ बिताए गए पल उनके लिए आज भी बेहद खास और यादगार हैं. ललित मोदी का मानना है कि उन्होंने सुष्मिता से बहुत कुछ सीखा. हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया.

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दूरी बनी रिश्ते की सबसे बड़ी वजह

इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी ने ये भी बताया कि आखिर उनका रिश्ता आगे क्यों नहीं चल पाया? उन्होंने बताया कि समय के साथ दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई. हालांकि, रिश्ता खत्म होने के बाद भी उनके मन में सुष्मिता के लिए कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि आज भी वे सुष्मिता को अपनी अच्छी दोस्त मानते हैं और उनके लिए हमेशा खुशियां और सक्सेस की कामना करते हैं. दोनों के बीच आज भी सम्मान और अच्छी भावनाएं मौजूद हैं और उससे जुड़ी खूबसूरत यादें और सम्मान आज भी उनके दिल में कायम हैं.

सिंगल मदर के रूप में भी की तारीफ

ललित मोदी ने सुष्मिता सेन की सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिंगल मां के तौर पर भी खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों रेनी और अलीशा की जिस तरह परवरिश की है, वो हर किसी के लिए मिसाल है. ललित के मुताबिक, सुष्मिता हमेशा से मजबूत इरादों वाली और आत्मनिर्भर महिला रही हैं. उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ निभाई हैं. ललित का मानना है कि सुष्मिता ने जीवन के हर उतार-चढ़ाव का सामना हिम्मत से किया है. यही वजह है कि वे उन्हें एक शानदार मां भी मानते हैं.

वायरल पोस्ट के पीछे की दिलचस्प कहानी

ललित मोदी ने उस वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसने 2022 में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. उन्होंने बताया कि ये पोस्ट किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी. दोनों एक फ्लाइट में थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे. उसी दौरान सुष्मिता ने कहा, ‘तुम ये पोस्ट नहीं करने वाले’. ललित ने हंसते हुए तुरंत पोस्ट कर दी. उन्होंने कहा कि फ्लाइट के उतरते ही हर तरफ इसी खबर की चर्चा होने लगी. हालांकि, उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है. उनका कहना है कि वे उनकी जिंदगी की एक खूबसूरत याद है, जिस पर उन्हें आज भी गर्व है.