'कई फिल्मों को करना पड़ा मना, अब नहीं मिल रहे ऑफर...', 63 साल की हसीना का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

Archana Puran Singh: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने महज 20 साल की उम्र में फिल्म 'निकाह' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. वह उन चुनिंदा हसीनाओं में से एक हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे और टीवी दोनों पर साथ-साथ काम किया है और दोनों ही मोर्चों पर शोहरत बटोरी है. साल 1987 में आई 'जलवा' फिल्म में उनके साथ नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में नजर आए. अब तक 100 से अधिक फिल्मों और टीवी शोज में वह काम कर चुकी हैं. 63 साल की उम्र में अर्चना को इन दिनों 'द कपिल शर्मा शो' में जज के रूप में पहचाना जाता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कॉमेडी शो ने उन्हें नए दौर में खूब पॉपुलैरिटी दी, लेकिन एक्ट्रेस का मानना है कि कहीं न कहीं इस वजह से उनका एक्टिंग करियर 'ठप' हो गया. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने दर्द जाहिर किया, जो कहीं न कहीं 'पछतावे' के रूप में भी उभरा है.

कई बेहतरीन फिल्मों में एक्ट्रेस ने किया काम

90 के दशक में 'बाज' और 'जज मुजरिम' जैसी फिल्मों में आइटम नंबर और फिर 'इंसान', 'कुछ कुछ होता है', 'दे दना दन' और 'बोल बच्चन' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने कॉमिक अवतार के लिए सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने साल 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह 'द कपिल शर्मा शो' में जज के तौर पर जगह ली थी. इसके बाद से ही वह इस शो का हिस्सा बनी हुई हैं. यह शो पहले टीवी पर आता था और अब ओटीटी पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नाम से प्रसारित होता है.

'साल में करते थे 100 एपिसोड शूट'

इन दिनों अर्चना पूरन सिंह नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'टोस्टर' में नजर आ रही हैं. हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया, 'इन बीते सालों में मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाई. एक बार मुझे एक कॉल आया. उन्हें एक शूट के लिए 25 दिनों के लिए मुझे स्कॉटलैंड ले जाना था, लेकिन मेरे लिए कपिल के शो की शूटिंग छोड़कर कहीं और फिल्म की शूटिंग करना मुमकिन नहीं था. पहले, जब यह शो टीवी पर आता था, तो हम साल में 100 एपिसोड शूट करते थे. इसी वजह से मेरे पास कुछ और करने का वक्त ही नहीं होता था.'

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'कई फिल्मों को करना पड़ा मना'

उन्होंने आगे बताया, 'कपिल शो की वजह से मुझे कई फिल्मों को मना करना पड़ा. क्योंकि अब मैं इतनी बार फिल्मों को मना कर चुकी हूं, इसलिए लोगों ने मुझे एक्टिंग के लिए अप्रोच करना ही बंद कर दिया.' हालांकि, एक्ट्रेस यह भी कहती हैं कि अब जब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, तो उन्हें उम्मीद है कि उनके करियर को एक नई जिंदगी मिलेगी. उन्होंने कहा, 'अब शो सीजन के हिसाब से शूट होता है, जिससे उन्हें पूरे साल भारत में रहने की जरूरत नहीं होती. अब मैं ट्रैवल कर सकती हूं और दूसरे प्रोजेक्ट्स की शूटिंग भी कर सकती हूं.' अर्चना पूरन सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'टोस्टर' में एक कॉमिक लेकिन अहम किरदार में नजर आई हैं. इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार राव के साथ दोबारा काम किया है.