Advertisement
trendingNow13122178
Hindi Newsबॉलीवुडजन्मदिन के अगले दिन संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक? सामने आया सच, टीम ने दिया अपडेट

जन्मदिन के अगले दिन संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक? सामने आया सच, टीम ने दिया अपडेट

Sanjay Leela Bhansali Heart Attack News: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को लेकर सोशल मीडिया पर खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि 24 फरवरी को अपना 63वां जन्मदिन मनाने करने के एक दिन बाद, यानी 25 फरवरी को उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस खबर के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स हैरान रह गए थे. जिसके बाद अब इस पर उनकी टीम ने अपडेट दिया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 25, 2026, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक?
संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक?

Sanjay Leela Bhansali Heart Attack Fake News: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को लेकर हाल ही में एक परेशान करने वाली खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही थी. खबर में दावा किया गया कि संजय लीला भंसाली ने 24 फरवरी को अपना 63वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसके अगले ही दिन, यानी 25 फरवरी को उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस खबर के आते ही सेलेब्स और फैंस काफी चिंतित हो गए थे. 

  1.  
  2.  

संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक?
वायरल हो रही इस खबर पर अब भंसाली की टीम ने अपडेट दिया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. भंसाली टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी शेयर की, जिसमें बताया कि हेलो, संजय लीला भंसाली के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें पूरी तरह से झूठी और आधारहीन हैं. इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है. हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी खबरों को हवा न दें. आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कोकिलाबेन अस्पताल गए थे भंसाली  
टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था. वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए थे. वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. हम सभी आपके प्यार, चिंता और ख्याल के लिए काफी आभारी हैं. आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया.   

इस फिल्म को लेकर चर्चा में भंसाली
बता दें कि संजय लीला भंसाली लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म पहले बीते साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया था. अब माना जा रहा है कि यह फिल्म इस साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि अभी तक रिलीज डेट सामने नहीं आई है और फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Leela Bhansali

Trending news

जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजरायल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?