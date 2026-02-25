जन्मदिन के अगले दिन संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक? सामने आया सच, टीम ने दिया अपडेट

Sanjay Leela Bhansali Heart Attack Fake News: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को लेकर हाल ही में एक परेशान करने वाली खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही थी. खबर में दावा किया गया कि संजय लीला भंसाली ने 24 फरवरी को अपना 63वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसके अगले ही दिन, यानी 25 फरवरी को उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस खबर के आते ही सेलेब्स और फैंस काफी चिंतित हो गए थे.

संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक?

वायरल हो रही इस खबर पर अब भंसाली की टीम ने अपडेट दिया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. भंसाली टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी शेयर की, जिसमें बताया कि हेलो, संजय लीला भंसाली के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें पूरी तरह से झूठी और आधारहीन हैं. इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है. हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी खबरों को हवा न दें. आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद.'

कोकिलाबेन अस्पताल गए थे भंसाली

टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था. वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए थे. वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. हम सभी आपके प्यार, चिंता और ख्याल के लिए काफी आभारी हैं. आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया.

इस फिल्म को लेकर चर्चा में भंसाली

बता दें कि संजय लीला भंसाली लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म पहले बीते साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया था. अब माना जा रहा है कि यह फिल्म इस साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि अभी तक रिलीज डेट सामने नहीं आई है और फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.