'पेद्दी' का गाना ‘चिकरी चिकरी’ बना ब्लॉकबस्टर, राम गोपाल वर्मा भी हुए दीवाने, बोले- बहुत समय बाद दिखा असली स्टार फोकस

Ram Gopal Varma Hails Song Chikiri: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेद्दी' काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म की पहली झलक फैंस के सामने आ चुकी हैं, जिसे देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. इस फिल्म का पहला गाना 'चिकरी चिकरी' रिलीज हो चुका है और आते ही इंटरनेट पर छा गया है. इसी बीच, साउथ और हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने फिल्म और इसके निर्देशक बुची बाबू सना की जमकर तारीफ की है.

फिल्म के गाने में असली 'स्टार फोकस'

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि लंबे समय से उन्होंने किसी फिल्म के गाने में असली 'स्टार फोकस' देखा है. राम गोपाल वर्मा ने पोस्ट में लिखा कि 'फिल्म के हर तकनीकी पक्ष, चाहे वह निर्देशन हो, संगीत हो या सिनेमैटोग्राफी. इन सब का असली उद्देश्य एक ही होना चाहिए. वह है हीरो को बेहतर तरीके से दिखाना. बहुत समय बाद मैंने राम चरण को उनके सबसे रॉ, रियल और एक्सप्लोसिव अंदाज में देखा.'

The true purpose of every craft in cinema, be it direction, music, cinematography etc should be only to elevate the HERO.

After a long time, I saw AlwaysRamCharan in his most raw, real, and explosive form in the peddi song Chikiri Chikiri

उभरकर सामने आई राम चरण की पर्सनैलिटी

डायरेक्टर राम गोपाल ने पोस्ट में आगे लिखा कि ''चिकरी चिकरी' गाने में जिस अंदाज में राम चरण की पर्सनैलिटी उभरकर सामने आ रही है, वह जबरदस्त है. आजकल कई बड़ी फिल्में भारी बजट के सेट में तैयार हो रही है, चमकदार विजुअल्स और सैकड़ों डांसर्स के बीच स्टार की असली पर्सनैलिटी ही खो जाती है, लेकिन बुची बाबू सना ने यह गलती नहीं की.' डायरेक्टर ने बधाई देते हुए कहा कि 'आपको यह समझने के लिए बधाई कि एक स्टार तब सबसे ज्यादा चमकता है, जब उसे बेवजह की सजावट में नहीं दबाया जाता है. आपने फोक हीरो पर रखा.'

बुची बाबू सना ने भी दिया जवाब

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की इस पोस्ट पर बुची बाबू सना ने काफी विनम्रता से जवाब दिया और लिखा 'धन्यवाद सर. मैं हमेशा मानता हूं कि बड़ी फिल्मों में डायरेक्टर को कभी-कभी अपनी झलक मिलती है, लेकिन फिल्म की असली पहचान हमेशा स्टार की होती है. आपके जैसे डायरेक्टर से इतनी बड़ी बात सुनना मेरे लिए काफी सम्मान की बात है.'

अपकमिंग फिल्म 'पेद्दी' का बेसब्री से इंतजार

बता दें कि सुपरस्टार राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेद्दी' का काफी बज बना हुआ है. हाल ही में इस फिल्म का गाना 'चिकरी चिकरी' रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. इस गाने को बीते 24 घंटे से ज्यादा के समय में 46 मिलियन व्यूज हासिल हो गए है और इस गाने ने एक नया इतिहास रच दिया है. चिकरी चिकरी गाने में राम चरण के साथ एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर नजर आ रही हैं. इन दोनों की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं चिकरी चिकरी गाने को म्यूजिक ए. आर. रहमान और आवाज मोहित चौहान ने दी है.