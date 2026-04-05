पेशावर में गिरा राज कपूर की पुश्तैनी हवेली का एक बड़ा हिस्सा, कुछ नहीं कर पाई पाकिस्तान सरकार, सालों पहले घोषित किया था राष्ट्रीय धरोहर

Raj Kapoor Peshawar Haveli Collapse: हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे राज कपूर की पुश्तैनी हवेली पाकिस्तान में आज भी मौजूद है, जिसका एक हिस्सा भारी बारिश और भूकंप के बाद गिर गया. ये हवेली कपूर परिवार की शुरुआती पीढ़ी का घर रहा है, जिसे पाकिस्तान सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था. दीवार गिरने के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर फैंस की चिंता बढ़ गई है.
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Raj Kapoor Haveli Peshawar: पेशावर में शुक्रवार रात भारी बारिश और उसके बाद आए जोरदार भूकंप की वजह से हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार राज कपूर की पुश्तैनी हवेली का एक हिस्सा गिर गया है. स्थानीय लोग और अधिकारी कहते हैं कि सदी पुराने कपूर हवेली को लगातार बारिश ने कमजोर कर दिया था और भूकंप ने उसे और अनस्टेबल कर दिया. हवेली को पाकिस्तान सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था. राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी के चोटिल होने की खबर नहीं आई है.
लेकिन अब हवेली की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. कप्तान हवेली की दीवार का एक हिस्सा भूकंप के बाद गिर गया. खैबर पख्तूनख्वा के हेरिटेज काउंसिल के सचिव शकील वहीद उल्लाह ने कहा कि ये हिंट है कि बाकी का हिस्सा भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने पुरातत्व विभाग (Archeology Department) और वहां की सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की है. वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर इसकी देखरेख नहीं की गई, तो ये ऐतिहासिक धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. कपूर हवेली पेशावर के मशहूर किस्सा ख्वानी बाजार के बीच में स्थित है.
कपूर परिवार के लिए खास है ये हवेली
ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जगह है. हवेली का निर्माण 1918 से 1922 के बेच दिया गया था, जिसे देवान बशेश्वरनाथ कपूर ने बनवाई थी. इस हवेली में 40 कमरे थे और सामने की दीवारें खूबसूरत फूलों के नक्काशी और झरोखों से सजी थीं. ये हवेली कपूर परिवार के शुरुआती दौर का घर भी रही और बॉलीवुड के इतिहास में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है. ये हवेली राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म स्थान भी है. इतना ही नहीं, राज कपूर के छोटे भाई-बहन भी इसी हवेली में जन्में.
पार्टीशन के दौरान राज कपूर ने छोड़ी हवेली
राज कपूर के दूसरे भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर भारत में जन्मे थे. परिवार के कई सदस्य, खासकर राज कपूर, बाद में भारत चले गए लेकिन समय-समय पर हवेली आते रहे. 90 के दशक में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर और रणधीर कपूर भी इस हवेली का दौरा कर चुके हैं. 1947 में भारत-पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद कपूर परिवार ने पेशावर छोड़ दिया. हवेली भी इसी समय से लगभग खाली पड़ी रही. सालों से इसे नजरअंदाज किया गया और धीरे-धीरे इसकी हालत बहुत खराब हो गई.
हवेली की मरम्मत की लोगों ने की मांग
इस हवेली की पुरानी सुंदरता अब भी दिखाई देती है. पुराने समय के डिजाइन में अभी भी वो जादू मौजूद है जो इसे खास बनाता है. स्थानीय लोग और विशेषज्ञ अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि कपूर हवेली की मरम्मत और संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं. ये न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे पाकिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है. अगर इसे अभी नहीं बचाया गया तो इतिहास का एक जरूरी हिस्सा हमेशा के लिए खो सकता है. हवेली की दीवारें और खिड़कियां अब भी लोगों को पुराने समय की याद दिलाते हैं.
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