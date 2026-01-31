Advertisement
trendingNow13092752
Hindi Newsबॉलीवुडसावली सूरत वाली चंदों...जिसकी चोटी हुई उससे भी फेमस, 2 बार झेला टूटी शादी का दर्द; 63 साल की उम्र में जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

सावली सूरत वाली चंदों...जिसकी चोटी हुई उससे भी फेमस, 2 बार झेला टूटी शादी का दर्द; 63 साल की उम्र में जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

Naseeb Apna Apna Actress: तमिल और तेलुगु फिल्मों में 50 से ज्यादा फिल्में करने वाली राधिका ने साल 1986 में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'नसीब अपना-अपना' में सेकेंड लीड रोल प्ले किया था. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावली सूरत वाली चंदों...जिसकी चोटी हुई उससे भी फेमस, 2 बार झेला टूटी शादी का दर्द; 63 साल की उम्र में जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2016 से 2022 तक के लिए राज्य फिल्म पुरस्कार और वर्ष 2014 से 2022 तक के लिए राज्य टेलीविजन पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. सूची में दिल को छू लेने वाले अभिनय से लेकर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों तक को पुरस्कारों से नवाजा गया है, और खास बात ये है कि लिस्ट में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'नसीब अपना-अपना' में चंदों का किरदार निभाने वाली राधिका सरथ कुमार का नाम भी शामिल है.

चंदों ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

राधिका सरथ कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अवॉर्ड मिलने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है. अभिनेत्री को साल 2014 के राज्य टेलीविजन पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से सम्मानित किया गया है. तमिल और तेलुगु फिल्मों में 50 से ज्यादा फिल्में करने वाली राधिका ने साल 1986 में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'नसीब अपना-अपना' में सेकेंड लीड रोल प्ले किया था. फिल्म में फराह नाज भी लीड रोल में थी, लेकिन अपने भोलेपन और मासूमियत से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. अभिनेत्री आज भी पर्दे पर सक्रिय हैं और सोलो फिल्म कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

फिलहाल अभिनेत्री अपनी लेटेस्ट तमिल कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'थाई किझावी' को लेकर चर्चा में बनी हैं क्योंकि उनका लुक उनके बाकी सभी किरदारों से काफी अलग है. अभिनेत्री को फिल्मों में कॉमेडी करते हुए भी कम ही देखा गया है और यही वजह है कि मेकर्स को फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. खास बात ये भी है कि 64 साल की उम्र में भी राधिका सोलो फिल्म कर रही है, जिसमें किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया है. कॉमेडी से भरी फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अभी तक फिल्म का टीजर ही सामने आया है.

fallback

आज भी साउथ सिनेमा पर कर रही राज

राधिका सरथ कुमार के अलावा वर्ष 2016 से 2022 की सूची में, वर्ष 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कीर्ति सुरेश को फिल्म पंबु सत्तई के लिए, 2017 में नयनतारा को फिल्म 'अरम्म' के लिए, 2018 में ज्योतिका को फिल्म चेक्का चिवंता वानम के लिए, 2019 में मंजू वारियर को फिल्म असुरन के लिए और अपर्णा बालमुरली को फिल्म सोरारई पोटरू के लिए मिला है. अभिनेताओं की लिस्ट में भी दक्षिण भारत के बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं, जिनमें विजय सेतुपति, कार्थी और धनुष का नाम शामिल है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Radhika Sarath Kumar

Trending news

'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल