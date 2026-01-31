सावली सूरत वाली चंदों...जिसकी चोटी हुई उससे भी फेमस, 2 बार झेला टूटी शादी का दर्द; 63 साल की उम्र में जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2016 से 2022 तक के लिए राज्य फिल्म पुरस्कार और वर्ष 2014 से 2022 तक के लिए राज्य टेलीविजन पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. सूची में दिल को छू लेने वाले अभिनय से लेकर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों तक को पुरस्कारों से नवाजा गया है, और खास बात ये है कि लिस्ट में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'नसीब अपना-अपना' में चंदों का किरदार निभाने वाली राधिका सरथ कुमार का नाम भी शामिल है.

चंदों ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

राधिका सरथ कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अवॉर्ड मिलने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है. अभिनेत्री को साल 2014 के राज्य टेलीविजन पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से सम्मानित किया गया है. तमिल और तेलुगु फिल्मों में 50 से ज्यादा फिल्में करने वाली राधिका ने साल 1986 में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'नसीब अपना-अपना' में सेकेंड लीड रोल प्ले किया था. फिल्म में फराह नाज भी लीड रोल में थी, लेकिन अपने भोलेपन और मासूमियत से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. अभिनेत्री आज भी पर्दे पर सक्रिय हैं और सोलो फिल्म कर रही हैं.

फिलहाल अभिनेत्री अपनी लेटेस्ट तमिल कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'थाई किझावी' को लेकर चर्चा में बनी हैं क्योंकि उनका लुक उनके बाकी सभी किरदारों से काफी अलग है. अभिनेत्री को फिल्मों में कॉमेडी करते हुए भी कम ही देखा गया है और यही वजह है कि मेकर्स को फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. खास बात ये भी है कि 64 साल की उम्र में भी राधिका सोलो फिल्म कर रही है, जिसमें किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया है. कॉमेडी से भरी फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अभी तक फिल्म का टीजर ही सामने आया है.

आज भी साउथ सिनेमा पर कर रही राज

राधिका सरथ कुमार के अलावा वर्ष 2016 से 2022 की सूची में, वर्ष 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कीर्ति सुरेश को फिल्म पंबु सत्तई के लिए, 2017 में नयनतारा को फिल्म 'अरम्म' के लिए, 2018 में ज्योतिका को फिल्म चेक्का चिवंता वानम के लिए, 2019 में मंजू वारियर को फिल्म असुरन के लिए और अपर्णा बालमुरली को फिल्म सोरारई पोटरू के लिए मिला है. अभिनेताओं की लिस्ट में भी दक्षिण भारत के बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं, जिनमें विजय सेतुपति, कार्थी और धनुष का नाम शामिल है.