Hindi Newsबॉलीवुड

बांग्लादेश के 'अमिताभ बच्चन'हैं ये बॉलीवुड एक्टर, फ्लॉप कहलाते हुए दे दी 205 करोड़ की फिल्म

आप यह बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि बॉलीवुड की फिल्मों में भले ही चंकी पांडे सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए, लेकिन बांग्लादेशी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:21 AM IST
बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. वो एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ साइड हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वो बॉलीवुड में भले ही फ्लॉप हो गए हों, लेकिन वो बंगलादेशी फिल्मों के पॉपुलर स्टार है. उन्हें वहां की फिल्मों का अमिताभ बच्चन तक कहा जाता है.

सपोर्टिंग रोल्स में आए नजर 

चंकी पांडे का जन्म भी इसी दिन यानी 26 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम सुयश पांडे है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वे चंकी के नाम से मशहूर हो गए. उन्होंने भी 1987 में फिल्म 'आग ही आग' से अपने करियर की शुरुआत की, जो उस वक्त की हिट फिल्मों में से एक थी. शुरुआती दौर में चंकी ने 'तेजाब', 'आंखें', 'खतरों के खिलाड़ी', 'पाप की दुनिया' जैसी फिल्मों में काम किया और काफी लोकप्रियता हासिल की. वह ज्यादातर डबल हीरो या सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए.

90 के दशक के बीच में दोनों कलाकारों के करियर में थोड़ी गिरावट आई. उस वक्त शाहरुख, सलमान, और आमिर जैसे नए रोमांटिक हीरो और अक्षय, सुनील और अजय जैसे एक्शन हीरो बॉलीवुड पर छा रहे थे. चंकी को गंभीर या लीड रोल मिलने बंद हो गए और अर्चना को भी फिल्मों में सीमित रोल मिलने लगे. लेकिन यहां से ही दोनों ने अपने-अपने करियर को एक नया मोड़ दिया, और वह था 'कॉमेडी' का रास्ता.

हाउसफुल का 'आखिरी पास्ता' हुआ मशहूर  

चंकी पांडे ने फिल्मों में अपने कॉमिक अंदाज से वापसी की. खासतौर पर 'हाउसफुल' फ्रेंचाइजी में उनका किरदार 'आखिरी पास्ता' तो इतना फेमस हो गया कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उनकी कॉमिक टाइमिंग के दीवाने हो गए. यही अंदाज उनकी पहचान बन गया और उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी भी कॉमेडी रोल में जान डाल सकते हैं. चंकी पांडे की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है'हाउसफुल 4, जिसने भारत में लगभग ₹205.6 करोड़ की नेट कमाई की थी और वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹280 करोड़ से भी ज़्यादा रहा.

अर्चना पूरन सिंह ने भी टीवी की दुनिया में कदम रखा और वहां एक नई पहचान बनाई. सबसे पहले उन्होंने 'श्रीमान श्रीमति', 'जुनून', 'वाह क्या सीन है' जैसे शोज किए. फिर उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और धीरे-धीरे वह टीवी की कॉमेडी क्वीन बन गईं. 'कॉमेडी सर्कस' में बतौर जज उनकी हंसी और चुटीले कमेंट्स ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया. इसके बाद 'द कपिल शर्मा शो' में जब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की जगह ली, तो शुरुआत में आलोचना जरूर हुई, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी अलग पहचान बना ली. अब लोग उन्हें 'लाफ्टर क्वीन' कहते हैं.

बंगलादेशी फिल्मों के 'अमिताभ बच्चन'

बॉलीवुड में मिल रहे सपोर्टिंग रोल से परेशान होकर चंकी पांडे ने बंगलादेशी फिल्मों की ओर रुख किया. यहां आते ही उनकी किस्मत चमक उठी, चंकी पांडे ने 'स्वामी केनो आसामी', 'बेश कोरेची प्रेम कोरेची' और 'मेयेरा अ मानुष' जैसी सुपर हिट फिल्में दी और वो यहां के अमिताभ बच्चन बन गए.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

