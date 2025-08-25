नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री का चहेता सितारा, 63 की उम्र में तोड़ा दम, 80s के दशक में लगा दी थी हिट की झड़ी, बन गया था चार्मिंग फेस
Advertisement
trendingNow12896148
Hindi Newsबॉलीवुड

नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री का चहेता सितारा, 63 की उम्र में तोड़ा दम, 80s के दशक में लगा दी थी हिट की झड़ी, बन गया था चार्मिंग फेस

63 साल के सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. इन्होंने कई सारी फिल्मों में अभिनय कर लोगों का मनोरंजन कई साल तक किया. साथ ही बीजेपी के नेता भी थे. इनके निधन की खबर के बाद लोग सोशल मीडिया पर इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक और सितारे का निधन
एक और सितारे का निधन

Actor Died Joy Banerjee: फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर है. कई सारी फिल्मों में एक्टिंग करके नाम रोशन करने वाले सितारे ने दम तोड़ दिया है.इस सितारे का नाम जॉय बनर्जी (Joy Banerjee) है. ये 63 साल के थे. कहा जा रहा है कि ये 15 अगस्त से कोलकाता के अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत की समस्या के चलते भर्ती है. जिसके बाद इन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया.
इस गंभीर बीमारी से थे ग्रसित

परिवार वालों के मुताबिक बंगाली एक्टर जॉय को सांस में समस्या होने की वजह के अलावा क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित थे. इनकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही थी और ये वेंटिलेटर पर बीते कुछ दिनों से थे. इनकी मौत सुबह 11:35 पर हुई. अपने पीछे ये वाइफ और मां को छोड़ गए है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

80s में दी हिट फिल्में

1980 से 1990 तक का दशक इनके करियर का ऐसा सुनहरा वक्त था जब इन्होंने लगातार हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी. इनमें 'हिरक जयंती','मिलन तिथि' और 'नागमती' शामिल है. इसके अलावा 'चॉपर' फिल्म की काफी तारीफ हुई थी. इन्होंने दो शादियां की थी. पहले अनन्या बनर्जी से शादी की और बाद में अंकिता से.

दुनिया की वो फ्लॉप फिल्म, 1 घंटा 44 मिनट में ही मेकर्स को रुला दिए खून के आंसू, बजट 832 करोड़, नुकसान 744 करोड़ 

 

राजनीतिक सफर
फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की मिलने के बाद इन्होंने राजनीति में एंट्री ली. साल 2014 में बीजेपी के बीरभूम से कैंडिडेट बनकर तत्कालीन एमपी और टॉलीवुड एक्ट्रेस शताब्दी रॉय के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे.इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में Uluberia से लड़ा था.हालांकि साल 2021 के बाद से जॉय बनर्जी राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं थे. जिसकी वजह उनकी बीमारी थी.बाद में ऐलान भी किया था कि वो अब बीजेपी का हिस्सा नहीं है. आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल कई सितारों को खो दिया है. जिसमें अब ये एक नामचीन सितारा भी शामिल हो गया है. इनके फैंस और को-स्टार्स टूटे दिल से पोस्च कर रहे हैं.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Joy Banerjee

Trending news

'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सएऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सएऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
;