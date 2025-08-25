नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री का चहेता सितारा, 63 की उम्र में तोड़ा दम, 80s के दशक में लगा दी थी हिट की झड़ी, बन गया था चार्मिंग फेस

Actor Died Joy Banerjee: फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर है. कई सारी फिल्मों में एक्टिंग करके नाम रोशन करने वाले सितारे ने दम तोड़ दिया है.इस सितारे का नाम जॉय बनर्जी (Joy Banerjee) है. ये 63 साल के थे. कहा जा रहा है कि ये 15 अगस्त से कोलकाता के अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत की समस्या के चलते भर्ती है. जिसके बाद इन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया.

इस गंभीर बीमारी से थे ग्रसित

परिवार वालों के मुताबिक बंगाली एक्टर जॉय को सांस में समस्या होने की वजह के अलावा क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित थे. इनकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही थी और ये वेंटिलेटर पर बीते कुछ दिनों से थे. इनकी मौत सुबह 11:35 पर हुई. अपने पीछे ये वाइफ और मां को छोड़ गए है.

80s में दी हिट फिल्में

1980 से 1990 तक का दशक इनके करियर का ऐसा सुनहरा वक्त था जब इन्होंने लगातार हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी. इनमें 'हिरक जयंती','मिलन तिथि' और 'नागमती' शामिल है. इसके अलावा 'चॉपर' फिल्म की काफी तारीफ हुई थी. इन्होंने दो शादियां की थी. पहले अनन्या बनर्जी से शादी की और बाद में अंकिता से.

राजनीतिक सफर

फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की मिलने के बाद इन्होंने राजनीति में एंट्री ली. साल 2014 में बीजेपी के बीरभूम से कैंडिडेट बनकर तत्कालीन एमपी और टॉलीवुड एक्ट्रेस शताब्दी रॉय के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे.इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में Uluberia से लड़ा था.हालांकि साल 2021 के बाद से जॉय बनर्जी राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं थे. जिसकी वजह उनकी बीमारी थी.बाद में ऐलान भी किया था कि वो अब बीजेपी का हिस्सा नहीं है. आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल कई सितारों को खो दिया है. जिसमें अब ये एक नामचीन सितारा भी शामिल हो गया है. इनके फैंस और को-स्टार्स टूटे दिल से पोस्च कर रहे हैं.