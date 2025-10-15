गोविंदा की फिल्म को बर्बाद करना चाहते थे चंकी पांडे, ट्विंकल बोलीं- ये तो चड्डी बादशाह हैं

Govinda Chunky Panday: गोविंदा और चंकी पांडे हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में पहुंचे. इस चैट शो का एक प्रोमो वायरल हो रहा है जिसमें गोविंदा और चंकी एक दूसरे के राज खोलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान चंकी ने बताया कि एक बार उन्होंने गोविंदा की हिट फिल्म की रिपोर्ट खराब करने के लिए फिल्म के टिकट ब्लैक में खरीदकर आधे दाम में बेचा था.

ब्लैक में खरीदे थे टिकट

काजोल और ट्विंकल से बात करते हुए चंकी ने कहा कि एक बार मैं गोविंदा के साथ मैस करना चाहता था.एक्टर ने कहा- 'एक बार गोविंदा की फिल्म रिलीज हुई. वो फिल्म हिट जाने वाले थी. तो मैंने फिल्म के टिकट ब्लैक में खरीदे और आधे दाम में बेचे ताकि पिक्चर की रिपोर्ट खराब हो जाए.चंकी की ये बात सुनकर ट्विंकल खूब हंसी और कहा कि वो जुगाड़ू आदमी हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

पिता पंकज धीर की अर्थी देख खुद को रोक नहीं पाए निकितन,सलमान खान के गले लग खूब रोए, कलेजा चीर देंगी तस्वीरें, फ्यूनरल PHOTOS

गोविंदा तो हैं चड्डी बादशाह

इस प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि ट्विंकल चंकी से कहती हैं कि 'आप कपड़े पहनकर आए हैं इसके लिए धन्यवाद.' इस पर चंकी कहते हैं कि 'उन्हें एक समय में चड्डी पांडे कहा जाता था. ये सुन ट्विंकल गोविंदा की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं और ये हैं चड्डी बादशाह.' एक्ट्रेस की ये बात सुन वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं.

कैसे बने बांग्लादेश के बिग बी?

इस शो के दौरान चंकी ने बताया कि वो कैसे बाइचांस बांग्लादेश के स्टार बन गए. एक्टर ने कहा कि मैं प्लेन में जा रहा था हॉग कॉग. इंजन में कुछ खराबी आई गई तो प्लेन को ढाका में उतारना पड़ा. प्लेन लैंड हुआ तो हम सब लोग एयरपोर्ट से निकले. वहां मुझे एक प्रोड्यूसर मिला. बोला बांग्लादेशी पिक्चर करते हैं. मैं बोला चलो हॉग कॉग से होकर आता हूं. मैंने इस तरह से अपनी पहली फिल्म की.' ये एपिसोड 16 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.