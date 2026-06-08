एक्टर जावेद जाफरी की पत्नी से 16 करोड़ की ठगी, BMC असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा से ठगी मामले में एक बड़ी अपडेट आई है. मुंबई महानगरपालिका बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अपने असिस्टेंट कमिश्नर महेश पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पाटिल पर मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी के साथ 16 करोड़ 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में व्यवसायी निशित पटेल को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 19 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.