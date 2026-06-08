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एक्टर जावेद जाफरी की पत्नी से 16 करोड़ की ठगी, BMC असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड

अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी की शिकायत पर मुंबई के BMC अधिकारी महेश पाटिल को 16.24 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में निलंबित कर दिया गया है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:46 PM IST
एक्टर जावेद जाफरी की पत्नी से 16 करोड़ की ठगी, BMC असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड

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