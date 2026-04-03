'मैंने लड़कियों को कॉल कर अश्लील बातें की...'पीयूष मिश्रा ने खुद ही सुनाया अपने डार्क फेज का सच, बताया नशे में खोकर की शर्मनाक हरकत

एक्टर-राइटर पीयूष मिश्रा पीयूष मिश्रा हाल ही में में अपनी शराब की लत पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कैसे इस लत की वजह से अपनी मां को भला-बुरा कहा और कैसे लड़कियों को गंदे फोन कॉल किए.एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए एक्टर ने बताया कि कैसे इंसान धीरे-धीरे शराब पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है. फिर एक टाइम ऐसा आता है, जब आपको लगने लगता है कि शराब पीना बहुत ज़रूरी है. इसका असर ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान और ज़्यादा शराब पीना चाहता है.

पीयूष मिश्रा ने सुनाया अपने डार्क फेज का सच

इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शराब ने उनके व्यवहार को कैसे बदल दिया और अक्सर उन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर कर दिया, जिन्हें बाद में वे खुद सही नहीं ठहरा पाए. एक्टर ने बताया, 'शराब पीने के बाद मैंने कई ऐसे काम किए, जिनके बाद मुझे लगा, ‘यह मैं नहीं हूं.’ मेरी मां के साथ मेरे कुछ मसले थे और नशे में मैंने उनसे कई दिल दुखाने वाली बातें कहीं. तब भी, जब मुझे यह एहसास हो चुका था कि मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए.'

उन्होंने यह भी माना कि नशे की हालत में उन्होंने कई गलत फोन कॉल भी किए. एक्टर ने बताया, 'मैंने कई महिलाओं को गलत और अश्लील फोन कॉल किए और अगली सुबह मुझे उनके बारे में कुछ याद भी नहीं रहता था... उस समय मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था. मैं ऐसे काम कर रहा था, जो मैं करना नहीं चाहता था.'

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लड़कियों को कॉल कर अश्लील बातें की

पीयूष आगे कहते हैं, मेरे बर्ताव का असर मेरे पेशेवर रिश्तों पर भी पड़ने लगा था. लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं इस तरह से पेश आता था. साथ ही इसका असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा. लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है... मैं यह समझाते-समझाते थक गया हूं कि अब मैं वैसा इंसान नहीं रहा, मैंने काफी हद तक खुद पर काबू पा लिया है.'

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एक्टर ने बताया कि साल 2009 में एक अहम मोड़ आया. उन्होंने कहा, 'जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसका असर उनके शरीर के दाहिने हिस्से पर पड़ा.' एक्टर ने कहा कि मैंने शराब पूरी तरह से नहीं छोड़ी है. मैं अब भी कभी-कभार पी लेता हूं, लेकिन रोज नहीं. आध्यात्मिक तरीकों से मेरी तलब कम हो गई… उसके बाद, मैंने विपश्यना का अभ्यास किया और अपनी तलब पर काबू पाया. लेकिन मैं अब भी एक शराबी हूं-शराब की लत कभी पूरी तरह से नहीं जाती. आप रोज़ाना इससे कुछ राहत पा सकते हैं… लेकिन इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते.' अपने डार्क फेज को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'मैं एक असामाजिक इंसान बन गया था. मेरे काम ने मुझे बचा लिया. वरना, मैंने जो कुछ किया था… लोग मुझे मार ही डालते.'