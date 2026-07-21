बाथरूम में फिसलकर गिरे एक्टर पीयूष मिश्रा, हाथ हुआ फ्रैक्चर; डायरेक्टर बोले- बेड से भी उठना मुश्किल

मशहूर बॉलीवुड एक्टर पीयूष मिश्रा के साथ एक हादसा हो गया. दरअसल, एक्टर अपने ही घर के बाथरूम में फिसलकर गिर गए. इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई है. साथ ही उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है. इस बात की जानकारी डायरेक्टर आकाशादित्य लामा ने दी है.
बता दें कि एक्टर जल्द ही आने वाली फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' में नजर आने वाले हैं. एक्टर को मंगलवार को इस फिल्म के प्रमोशनल में शामिल होना था. लेकिन इस दौरान पियूष मिश्रा इवेंट में मौजूद नहीं रहे.
तब डायरेक्टर आकाशादित्य लामा ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर ने अभी पीयूष मिश्रा को बेड पर ही रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा, 'मुझे रात को पीयूष जी के मैनेजर का फोन आया. उन्होंने मुझे हादसे की जानकारी दी. उन्होंने बताया सर घर पर बाथरूम में फिसल गए. उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है. साथ ही डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट पर रहने को कहा है. ऐसे में वो फिल्म के प्रमोशन में शामिल नहीं हो सकते.'
साथ ही आकाशादित्य ने आगे कहा कि बीते कई दिनों से पीयूष मिश्रा एनी कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. हालांकि, इसके बावजूद एक्टर फिल्म के प्रमोशन में शामिल होने के लिए आने वाले थे. हालांकि, अब जो उनके साथ हादसा हुआ है, उसके बाद वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं.
बता दें कि पियूष मिश्रा की आने वाली फिल्म ‘दुल्हनिया ले आएगी’ एक कॉमेडी-फैमिली ड्रामा है. ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इससे पहले, 16 जुलाई को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर वीडियो जारी किया था. इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी, इसका फैसला रिलीज के बाद ही होगा. फिलहाल, फैंस पीयूष मिश्रा के ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं. इस फिल्म में खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर, ओंकार कपूर जैसे स्टार्स भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं.