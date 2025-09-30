याद है टेढ़ी चोटी वाली चंदा? जिसका मेकओवर देख फिसल गए थे ऋषि कपूर, संभालती हैं करोड़ों को बिजनेस, टोटल नेटवर्थ 5,30,00,00,000

ऋषि कपूर के साथ इश्क लड़ाने वाली चंदा याद है. अब करोड़ों की मालकिन हैं और एक्ट्रेस से राजनेता बन गई हैं.
Chanda aka Radikaa Sarathkumar: टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने वाली और टेढ़ी चोटी वाला चंदा याद है आपको. जी,हां वहीं चंदा जिसका मेकओवर फिल्म में देखकर ऋषि कपूर तक फिसल गए थे और अपनी दूसरी बीवी को मूवी में धोखा देने लगे थे.इस फिल्म का नाम नसीब अपना अपना है. लेकिन, क्या आपको पता है ये चंदा अब एक्ट्रेस से राजनेता बन गई हैं.
एक्ट्रेस बनीं राजनेता
एक्ट्रेस ने साल 2000 में ही राजनीति में एंट्री मार ली थी. सबसे पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (एआईएडीएमके) की सदस्यता ली. कुछ साल बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (डीएमके) और अखिल भारतीय समथुवा मक्कल काची (एआईएसएमके) पार्टी में भी रही. लेकिन, बीते साल 2024 में एक्ट्रेस और उनके पति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली. राधिका सरथ कुमार को विरुधुनगर लोकसभा सीट से चुनाव के लिए उतारा गया, लेकिन एक्ट्रेस हार गईं.
'नसीब अपना अपना' की चंदा
फिल्मों में भोली सी चंदा का रोल प्ले करने वाली राधिका सरथ कुमार सिर्फ राजनीति में ही सक्रिय नहीं हैं, बल्कि बिजनेस भी संभालती हैं. एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ पोस्ट शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ऋषि कपूर की बेटी ऋद्धिमा कपूर को जन्मदिन की बधाई दी थी और पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया था.एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर 5 लाख 55 हजार लोग फॉलो करते हैं.
कई फिल्मों में किया काम
एक्ट्रेस ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। एक्ट्रेस की हिंदी सिनेमा में 'मेरा पति सिर्फ मेरा है,' 'आज का अर्जुन,' और 'हिम्मतवाला' शामिल हैं. एक्ट्रेस ने आखिरी फिल्म 'वानम कोट्टट्टम' की थी, जोकि एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ विक्रम प्रभु भी थे.
करोड़ों की मालकिन
फिलहाल राधिका अपना बिजनेस और राजनीति करियर दोनों संभाल रही है. एक्ट्रेस अपने परिवार को भी पूरा टाइम देती हैं. उन्होंने कई बार अपनी फुल फैमिली फोटोज शेयर की हैं. राधिका के दो बच्चे हैं, एक्ट्रेस ने बेटे राहुल को 2004 में जन्म दिया. एक्ट्रेस की एक बेटी भी है, जिसकी शादी हो चुकी है. आपको बता दें, राधिका कि नेटवर्थ करीबन 53.45 करोड़ है.
